颱風銀杏7日下半天至8日距台最近 發布警報機會低

氣象署今天表示，颱風銀杏7日下半天至8日距台最近，目前判斷發布警報機會低；明天東北季風影響，宜蘭防局部大雨，8至10日颱風與東北季風輕微共伴，北部及東半部防局部大雨。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，中颱銀杏下午中心位置約在鵝鑾鼻東南方850公里海面上，持續朝向西北進行，預測路徑會由巴士海峽南端進入南海．預估7日下半天至8日是相對距離台灣最近的時間點。

張竣堯指出，目前預估銀杏會以中颱強度通過，就目前路徑判斷，並未觸及海上警戒區，但若暴風半徑再擴大，或是路徑往北偏移，的確不能排除在接近台灣期間發布海上颱風警報的可能性。

張竣堯說，本週主要是受東北季風影響，明天上半天水氣仍然偏多，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，宜蘭地區防局部大雨；7日水氣減少，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨。

張竣堯提到，8日至10日受到颱風外圍環流及東北季風影響，目前觀察因東北季風減弱，共伴效應雖有發生，但並不顯著，提醒基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生，北部及東南部地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，張竣堯提到，8日清晨之前北台灣偏涼，高溫約攝氏25度左右，低溫約20度上下，明晚至7日清晨北部平地可能有局部19度低溫，沿海空曠地區及近山區平地可能再低1、2度；8日白天東北季風稍減弱，溫度略為回升，高溫可以回升至26至28度。中南部整體氣溫變化不大，但要留意日夜溫差。

張竣堯提醒，明天至8日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪發生，可能會有3至5公尺的浪高；另外，明天苗栗至彰化沿海空曠地區、恆春半島留意有10至11級強陣風。

張竣堯提到，綜整各國預測，下週西北太平洋海溫還是有利熱帶系統發展，不排除會有熱帶性低氣壓甚至颱風生成，且目前資料顯示可能不只1個，至於是否會影響台灣，由於已是末期預測，後續需要再觀察。