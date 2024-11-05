本周最冷時間曝！這2天低溫「僅17度」 周末雨區擴大炸3地區

周四為24節氣的立冬，本周天氣受到東北季風影響，周三至周四清晨最低溫跌至17度，成為本周最低溫。中央氣象署預報員張竣堯今天表示，東北季風持續影響，周五至周末受東北季風及颱風外圍環流影響，北東降雨持續且雨區擴大。

張竣堯說，銀杏颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南方850公里海面上，今明2天向西逐漸進入到巴士海峽，周四下半天至周五，再從巴士海峽進入到南海，這時也是最接近台灣的時候，周六、周日由於南海環境條件對颱風發展不利，預計周末後，銀杏颱風就會減弱成熱帶性低氣壓。

張竣堯說，銀杏颱風在接近過程中，也因離台灣有段距離，加上銀杏颱風不像潭美颱風那麼大，因此共伴效應條件沒那麼好，影響不顯著；另下周不排除有其他熱帶擾動生成，但路徑及未來發展不確定性大，後續還要再觀察。

降雨部分，張竣堯指出，明後（6、7日）受到東北季風增強影響，北部、東半部有降雨，尤其桃園以北、宜花地區雨勢明顯，明天白天會有較大雨勢，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜花地區有局部大雨，但下半天雨勢就會逐漸趨緩，並持續到周四。

周五至周日（8至10日）除了持續有東北季風影響，加上颱風外圍環流雲系，北部、東半部持續下雨，且降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北、宜花、中南部山區都會有局部大雨，而中南部平地則維持多雲到晴、午後陣雨的天氣型態。

下周一、二（11、12日）颱風逐漸遠離，水氣也會減少，桃園以北、東半部局部有短暫陣雨，新竹以南為多雲到晴、午後中南部山區局部短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，東北季風增強，冷空氣持續到周五清晨，各地低溫約20至22度，局部近山區、空曠地區會降1至2度，最低溫約18、19度，「最冷時候落在周三至周四清晨」，北台灣平地低溫19度，近山區及空曠處最低溫17至18度。

周五東北季風減弱，低溫將回升2至3度，各地低溫為23至25度，北台灣白天高溫約26至28度，中南部則回升至30度。