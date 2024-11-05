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施暴長輩逾9成是家人 113年外籍看護傷害案偏高

中央社／ 台北5日電

苗栗近期發生9旬臥床阿嬤遭看護施暴事件，衛福部表示，長輩已妥善安置、涉案外籍看護交由司法程序，雖今年1至6月外籍看護傷害案偏高，但施暴長輩仍以家人為主，占整體逾9成。

苗栗發生9旬阿嬤長期臥床，子女聘雇外籍看護工照顧生活起居，今年10月中旬發現阿嬤身上有不明瘀傷，家屬10月21日帶阿嬤至醫院驗傷，經醫院以疑似老人保護案件通報至苗栗縣政府，阿嬤已入住護理之家，疑似對阿嬤施暴的外籍看護工由檢警進行司法調查。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天接受媒體聯訪時表示，隨65歲以上老年人口比例增加，民國110年至112年老人保護通報案件逐年上升，110年長輩被主要照顧者，包含家人或看護不當對待數為1萬8898件，111年增至2萬182件，112年上升到2萬2540件，顯示家庭功能脆弱。

張秀鴛進一步分析施暴者身分，110年至112年都是以家庭成員為主，歷年占整體通報案件數比率為93.77%、94.28%、94.76%，家人施暴者可能是配偶、前配偶同居伴侶或姻親血親；110年至112年非家庭成員施暴比率為6.23%、5.72%、5.24%。

在非家庭成員施暴者，外籍看護工占少數，110年共30件、111年36件、112年28件。張秀鴛提到，今年外籍看護工件數有點高，從1月至6月數據來看已累積31件，即使外籍看護工比率百分比不高，但是就算只有1、2件都是不樂見，呼籲家屬隨時關注，不能因長輩有人照顧就輕忽。

除了看護工資源，民眾可以善用長照，張秀鴛說，被照顧者經縣市長期照顧管理中心評估為長照需要等級2至8級者，可申請喘息服務、專業服務、交通接送、輔具服務等多元長照服務，使家庭照顧者可以得到喘息機會，降低照顧負荷。

外籍看護 長輩 阿嬤

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