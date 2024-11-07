「肌膚再生基因」強勢登場！皮膚科醫師教你怎麼選明星級抗老利器

現代人對美的定義不斷更新，許多人都想要看起來更年輕、素顏也有自信，也有不少人把微整當保養，運用最新醫學科技，安全、自然且更有效率的變美。全新升級的「4D童妍針」不只能刺激自體膠原蛋白增生，還能調控肌膚再生基因，讓人找回年輕時的臉龐，因此成為許多皮膚科醫師推薦的「抗老利器」。

「Mr. Peter Morgan從總部跨海來台和台灣醫師分享4D童妍針產品特性及優勢」。 圖／品牌提供

醫美藥廠瑞典總部負責膠原蛋白增生劑研發部門的首席科學家Mr. Peter Morgan 表示，蘋果肌和臉頰的凹陷，經常不小心洩露年齡的秘密，想要看起來更年輕，關鍵在於皮膚的豐潤度。根據使用者的回饋， 4D童妍針對於增加皮膚彈性、改善暗沉、細紋、膚質等效果出色。除了刺激膠原蛋白增生，現在更發現新的再生途徑！實驗證實4D童妍針的主要成分「聚左旋乳酸」，能同時刺激皮膚脂肪、彈性蛋白、膠原蛋白的生成，可說是「開啟肌膚的再生奇蹟」。目前在膠原蛋白增生領域，僅有4D童妍針的顆粒為不規則型，不規則型的顆粒需要高端的製程與技術，且可以刺激更多的膠原蛋白，是為完美理想型的顆粒型態。

Mr. Peter Morgan受訪分享4D童妍針在全球暢銷的原因。 圖／品牌提供

全新製程專利技術，「澎、潤、彈」更有感

皮膚科醫師趙彥宇說，去年全新升級的 4D童妍針，採用經美國FDA和國際ISO認證的全新專利製程，透過二次過篩保留20-25%較細緻的聚左旋乳酸微粒，可以刺激更多膠原蛋白增生，還能增加皮膚厚度並優化膚質，讓皮膚重返年輕光澤與彈性。升級後的 4D童妍針可以即泡即用，看診後可以立刻施打，術後回家也不用再按摩，讓變美之路更加便利、優雅。

4D童妍針之所以風靡醫美界，主要原因是因為它能「讓膠原蛋白補充在指定部位」。趙彥宇說，聚左旋乳酸微粒注射到皮膚，會產生刺激作用，它會調控肌膚的活化與新生，調整喚醒肌膚的微環境，達到強韌肌底、收緊皮膚組織、增加皮膚飽滿厚度的效果，讓肌膚重返年輕時的狀態。

趙彥宇邱慧嫻皮膚科聯合診所院長趙彥宇醫師建議：「一般人從25歲開始，皮膚的膠原蛋白會逐漸流失，使用 4D 童妍針可以恢復皮膚彈性與體積，幫助維持年輕，其實對於年輕臉部輪廓與膚質的改善，和臨床上初老的徵候，都有幫助。國際上4D童妍針除了最常施打於臉部，也經常用於手部、頸部、腹部、臀部等，改善皮膚鬆弛狀況，從源頭去除老化。

趙彥宇醫師出席4D童妍針菁英論壇，侃侃而談童妍針的優勢。 圖／品牌提供

根據研究，施打4D童妍針，效果可長達25個月以上，趙醫師認為依據他個人實際使用經驗，效果可以維持得更久，很多患者施打4D童妍針後，感覺自己氣色變好、看起來更有活力，「重點是自然！」

Mr. Peter Morgan和趙彥宇醫師在4D童妍針講座中和台下醫師一同從材料面探討產品特性，希望可以持續傳遞最好的產品給民眾。 圖／品牌提供

男性也被圈粉！高階主管高效保養，維持朝氣活力

林口長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立醫師觀察，4D童妍針除了受到女性推崇，目前男性施打的比例也非常高，過去大眾普遍認為只有「小鮮肉」、「花美男」才會注重保養，現在有不少中高階主管，因為職務的關係需要維持良好的形象，希望能展現自信、有朝氣的一面，不要讓自己看起來很衰老，和年輕員工有距離，因此選擇施打 4D童妍針，讓保養更高效又省時。

黃醫師說，施打4D童妍針後，長相看起來不會有明顯的改變，也不會有「饅化」、不自然的現象，術後無恢復期，會隨著時間悄悄變年輕，因此男性朋友接受度越來越高。「也有健身族因為體脂肪低，臉頰看起來較凹陷，藉由4D童妍針可以讓臉部膠原蛋白長在適當的位置，讓自己看起來更加容光煥發、年輕有自信！」

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立醫師教導民眾如何慎選安全專業的醫美療程，並分享有越來越多男性願意嘗試醫美療程，愛美已非女性專利。 圖／品牌提供

至於施打4D童妍針需要留意些什麼？黃耀立表示，4D童妍針累積20多年使用經驗，膠原蛋白增生效果顯著，品質讓人安心，但是消費者務必要確認施打產品為原廠正貨，不要誤用到水貨或仿冒品。其次，要慎選醫師，美感、 專業、經驗缺一不可，才能達到最佳效果。黃醫師提醒使用者：「4D童妍針術後照顧方式很簡單，但膠原蛋白增生需要時間，因此要記得，勿過度熬夜、菸酒和減重，不然可能會影響膠原蛋白的生長。」

醫師提醒民眾，進行任何醫美療程前，一定要諮詢口碑信譽優良的專業醫師，並選擇高品質的原廠正貨，為自己的美麗帥氣把關。