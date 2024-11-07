「肌膚再生基因」強勢登場！皮膚科醫師教你怎麼選明星級抗老利器
現代人對美的定義不斷更新，許多人都想要看起來更年輕、素顏也有自信，也有不少人把微整當保養，運用最新醫學科技，安全、自然且更有效率的變美。全新升級的「4D童妍針」不只能刺激自體膠原蛋白增生，還能調控肌膚再生基因，讓人找回年輕時的臉龐，因此成為許多皮膚科醫師推薦的「抗老利器」。
醫美藥廠瑞典總部負責膠原蛋白增生劑研發部門的首席科學家Mr. Peter Morgan 表示，蘋果肌和臉頰的凹陷，經常不小心洩露年齡的秘密，想要看起來更年輕，關鍵在於皮膚的豐潤度。根據使用者的回饋， 4D童妍針對於增加皮膚彈性、改善暗沉、細紋、膚質等效果出色。除了刺激膠原蛋白增生，現在更發現新的再生途徑！實驗證實4D童妍針的主要成分「聚左旋乳酸」，能同時刺激皮膚脂肪、彈性蛋白、膠原蛋白的生成，可說是「開啟肌膚的再生奇蹟」。目前在膠原蛋白增生領域，僅有4D童妍針的顆粒為不規則型，不規則型的顆粒需要高端的製程與技術，且可以刺激更多的膠原蛋白，是為完美理想型的顆粒型態。
全新製程專利技術，「澎、潤、彈」更有感
皮膚科醫師趙彥宇說，去年全新升級的 4D童妍針，採用經美國FDA和國際ISO認證的全新專利製程，透過二次過篩保留20-25%較細緻的聚左旋乳酸微粒，可以刺激更多膠原蛋白增生，還能增加皮膚厚度並優化膚質，讓皮膚重返年輕光澤與彈性。升級後的 4D童妍針可以即泡即用，看診後可以立刻施打，術後回家也不用再按摩，讓變美之路更加便利、優雅。
4D童妍針之所以風靡醫美界，主要原因是因為它能「讓膠原蛋白補充在指定部位」。趙彥宇說，聚左旋乳酸微粒注射到皮膚，會產生刺激作用，它會調控肌膚的活化與新生，調整喚醒肌膚的微環境，達到強韌肌底、收緊皮膚組織、增加皮膚飽滿厚度的效果，讓肌膚重返年輕時的狀態。
趙彥宇邱慧嫻皮膚科聯合診所院長趙彥宇醫師建議：「一般人從25歲開始，皮膚的膠原蛋白會逐漸流失，使用 4D 童妍針可以恢復皮膚彈性與體積，幫助維持年輕，其實對於年輕臉部輪廓與膚質的改善，和臨床上初老的徵候，都有幫助。國際上4D童妍針除了最常施打於臉部，也經常用於手部、頸部、腹部、臀部等，改善皮膚鬆弛狀況，從源頭去除老化。
根據研究，施打4D童妍針，效果可長達25個月以上，趙醫師認為依據他個人實際使用經驗，效果可以維持得更久，很多患者施打4D童妍針後，感覺自己氣色變好、看起來更有活力，「重點是自然！」
男性也被圈粉！高階主管高效保養，維持朝氣活力
林口長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立醫師觀察，4D童妍針除了受到女性推崇，目前男性施打的比例也非常高，過去大眾普遍認為只有「小鮮肉」、「花美男」才會注重保養，現在有不少中高階主管，因為職務的關係需要維持良好的形象，希望能展現自信、有朝氣的一面，不要讓自己看起來很衰老，和年輕員工有距離，因此選擇施打 4D童妍針，讓保養更高效又省時。
黃醫師說，施打4D童妍針後，長相看起來不會有明顯的改變，也不會有「饅化」、不自然的現象，術後無恢復期，會隨著時間悄悄變年輕，因此男性朋友接受度越來越高。「也有健身族因為體脂肪低，臉頰看起來較凹陷，藉由4D童妍針可以讓臉部膠原蛋白長在適當的位置，讓自己看起來更加容光煥發、年輕有自信！」
至於施打4D童妍針需要留意些什麼？黃耀立表示，4D童妍針累積20多年使用經驗，膠原蛋白增生效果顯著，品質讓人安心，但是消費者務必要確認施打產品為原廠正貨，不要誤用到水貨或仿冒品。其次，要慎選醫師，美感、 專業、經驗缺一不可，才能達到最佳效果。黃醫師提醒使用者：「4D童妍針術後照顧方式很簡單，但膠原蛋白增生需要時間，因此要記得，勿過度熬夜、菸酒和減重，不然可能會影響膠原蛋白的生長。」
醫師提醒民眾，進行任何醫美療程前，一定要諮詢口碑信譽優良的專業醫師，並選擇高品質的原廠正貨，為自己的美麗帥氣把關。
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