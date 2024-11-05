「嗨！出發吧來台東」 週六日海濱公園開唱

台東縣政府今天宣布，「嗨！出發吧來台東」演唱會將如期於9、10日兩晚在台東市海濱公園國際地標前開唱，皆免費自由入場，歡迎民眾來台東參加這場年度音樂盛會。

台東縣政府表示，颱風康芮災情還在努力復原中，銀杏颱風雖已形成，但是根據中央氣象署預報資料，颱風銀杏持續朝西北方向移動，未來直接影響台灣機率較低，因此，副縣長王志輝今天場勘舞台搭設等準備工作與進度，確認活動舞台搭建中。

此次舞台特別設計為T型延伸舞台，讓觀眾席與舞台能更近距離互動，更加碼兩晚皆有煙火秀，為台東夜空增添絢麗色彩，搭配多場次的音樂演出，展示台東的活力與韌性。

9日晚間演出陣容包括彭佳慧、芒果醬MangoJump、FEniX、滅火器、盧廣仲及謝金燕，並安排國語作業簿–DJ賴皮MR.SKIN在煙火秀結束後帶來的After Party，讓現場觀眾盡情狂歡。

10日的演出陣容有林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸。

此外，縣府加碼推出「預約台東假期2.0」方案優惠活動，即日起至11月25日前，凡透過合法旅行社訂購台東假期套裝行程，並2人以上成行者，每人可享行程獎勵金新台幣2000元，總名額為9000人，額滿即止，此項優惠不與觀光署花東自由行住宿補助同時享用。