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太平山山毛櫸進入黃金期 賞期到11月中旬

中央社／ 宜蘭縣5日電

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區內的台灣山毛櫸林區已進入最佳觀賞期，一半樹葉已轉金黃，賞期到11月中旬。

宜蘭分署指出，台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期孑遺的珍貴植物，受文化資產保存法公告保護。每年3至4月開花，8至9月果實成熟，只在夏季有綠色樹冠，因此被稱為「夏綠林」；每年10月過後，綠葉都會逐漸轉為金黃，漂亮又具詩意。

宜蘭分署表示，今年雖受日前豪大雨與颱風康芮影響，園區內台灣山毛櫸林區的許多樹葉在尚未金黃時就被吹落，但仍可見其他樹葉金黃秋色。根據近日觀察，當地樹葉的黃葉率已約4.5成，落葉率5.5成。

此外，為避免過多車輛進入山區，影響野生動物棲息，並減少車輛造成的環境污染，每年台灣山毛櫸旅遊旺季都實施車輛總量管制。今年10月19日到11月17日期間的週末假日，於園區的「翠峰景觀道路」實施車輛動態總量交通管制，當進入車輛總數達200輛時，啟動一出一進交管機制（租賃業者接駁車與機車除外）。

宜蘭分署提醒，遊樂區平日清晨6時開園，假日凌晨4時開園，通常每天上午11時起，台灣山毛櫸國家步道就會起霧，加上步道步行往返約需3小時，建議遊客盡早入山欣賞，並穿防滑鞋或雨鞋，基於安全考量，下午2時後勿再進步道。

宜蘭 文化資產 農業部

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