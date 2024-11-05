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苗栗9旬老婦遭虐傷 衛福部示警：上半年外看虐老已31件

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部保護司司長張秀鴛表示，近3年老人保護通報案件數不斷上升，且外看施虐案件數也在增加，今年上半年已突破31件。本報資料照片
衛福部保護司司長張秀鴛表示，近3年老人保護通報案件數不斷上升，且外看施虐案件數也在增加，今年上半年已突破31件。本報資料照片

近期苗栗縣發生9旬婦人遭外籍看護虐傷案件，疑似施暴的外籍看護已進入檢警司法調查程序。衛福部保護司司長張秀鴛表示，近3年老人保護通報案件數不斷上升，且外籍看護施虐案件數也在增加，今年上半年已突破31件，呼籲國人多加留意，盡量選擇本國籍居服員等長照資源。

張秀鴛表示，110年老人保護通報案件為1萬8898件，111年為2萬182件，112年為2萬2540件，施虐者與被害人兩造關係為家人者超過9成，外籍看護占比約0.16%至0.18%，但案件數正在增加，110年為30件，111年為36件，112年為28件，今年光是上半年，截至6月即有31件，「案件數有點高」，民眾利用外看的比率高，呼籲子女別因聘用外看照顧就疏於關心。

為保障是類被照顧者安全與照顧品質，同時減輕家庭照顧者之照顧壓力與負擔，被照顧者經縣市長期照顧管理中心評估為長照需要等級2至8級者，可申請喘息服務、專業服務、交通接送、輔具服務等多元長照服務。

張秀鴛表示，使用外看的民眾，亦可利用長照喘息服務資源，讓家庭照顧者、外籍看護獲得喘息機會，降低照護負荷，減少照顧壓力導致的衝突，有需求的民眾，可利用市話或手機撥打「1966」，將有縣市長期照顧管理中心專人提供申請長照相關服務資訊。

張秀鴛表示，高齡者受限於本身的行動能力，常難以向外求助，需要民眾一起幫忙關心家中及社區生活周遭高齡者，若發現高齡者身上有不明傷口或神色有異等，疑似遭受不當對待，立刻撥打113專線，或上關懷E起來網站進行通報，讓相關單位得以及早介入評估並視需求連結緊急就醫、長照服務、經濟扶助、法律扶助等協助，保障高齡者人身安全，協助高齡者安全生活。

「本案由苗栗縣政府於接獲通報當日社工即與案家連繫，後續將視阿嬤需求連結相關資源，以保障高齡者權益。」張秀鴛表示，後續除配合刑事偵查，縣府將按老人福利法做行政調查，若經調查屬實，苗栗縣府除得函請勞動部撤銷該名外籍看護工之聘雇許可外，也可依老人福利法第51條規定，處看護新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公告其姓名。

外籍看護 長照 高齡者

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