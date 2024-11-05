鎖定印尼旅遊市場 觀光署邀女星Mikha任觀光代言人
交通部觀光署原訂今年達成1千萬國際旅客目標，截至上月僅620萬人次。鎖定人口數龐大的印尼市場，觀光署邀請印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任首位觀光代言人，來台拍攝印尼語版的台灣觀光宣傳影片。
觀光署表示，印尼為超過2.7億人口的多元族裔國家，擁有超過3千萬華裔人口及世界最多的穆斯林人民，是台灣極力爭取的入境旅遊市場之一，為加強台灣觀光品牌於印尼地區知名度，今年2月於雅加達設立台灣觀光服務處後，1至8月印尼來台旅客已超過15萬人次，較去年同期成長16.39%。
觀光署指出，Mikha畢業於美國哈佛商學院，在Instagram擁有705萬名粉絲，跨足演員、歌手、模特兒等全方位領域，主演電影也居影音串流平台Nexflix受歡迎電影排行榜之列。此次拍攝台灣觀光宣傳影片將以親山、親水、環島悠遊為概念，行程遍及台北101、圓山飯店及高雄愛河等景點，及野柳女王頭、南投日月潭及台南漁光島等觀光勝地。
觀光署副署長林信任今代表現身拍攝點探班，並贈送喔熊頸枕、穆斯林認證的鳳梨酥伴手禮與經典奶茶。他表示，印尼疫後出境旅遊興盛，為重要市場之一，繼今年2月成立雅加達台灣觀光服務處後，首度啟動公關計畫，邀請Mikha擔任印尼市場台灣首位觀光代言人，希望藉由高人氣宣傳台灣觀光魅力。
Mikha表示，來台前聽聞台灣鳳梨酥美味，是此行必買的伴手禮，希望這支影片能把台灣濃濃的人情味分享傳遞給所有粉絲與民眾，共同感受台灣「舒適、友善、安全」優質旅遊環境。
觀光署指出，Mikha來台拍攝宣傳影片預計於明年1月在雅加達辦理宣傳影片首播記者會公布，MiKha將親自介紹並與媒體分享此次台灣旅遊經驗，並透過網路平台、戶外電子看板及旅展等實體活動進行宣傳推廣。
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