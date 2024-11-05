快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

加碼斷援！經濟部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯 12月生效

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

鎖定印尼旅遊市場 觀光署邀女星Mikha任觀光代言人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）來台拍攝觀光宣傳片。圖／觀光署提供
印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）來台拍攝觀光宣傳片。圖／觀光署提供

交通部觀光署原訂今年達成1千萬國際旅客目標，截至上月僅620萬人次。鎖定人口數龐大的印尼市場，觀光署邀請印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任首位觀光代言人，來台拍攝印尼語版的台灣觀光宣傳影片

觀光署表示，印尼為超過2.7億人口的多元族裔國家，擁有超過3千萬華裔人口及世界最多的穆斯林人民，是台灣極力爭取的入境旅遊市場之一，為加強台灣觀光品牌於印尼地區知名度，今年2月於雅加達設立台灣觀光服務處後，1至8月印尼來台旅客已超過15萬人次，較去年同期成長16.39%。

觀光署指出，Mikha畢業於美國哈佛商學院，在Instagram擁有705萬名粉絲，跨足演員、歌手、模特兒等全方位領域，主演電影也居影音串流平台Nexflix受歡迎電影排行榜之列。此次拍攝台灣觀光宣傳影片將以親山、親水、環島悠遊為概念，行程遍及台北101、圓山飯店及高雄愛河等景點，及野柳女王頭、南投日月潭及台南漁光島等觀光勝地。

觀光署副署長林信任今代表現身拍攝點探班，並贈送喔熊頸枕、穆斯林認證的鳳梨酥伴手禮與經典奶茶。他表示，印尼疫後出境旅遊興盛，為重要市場之一，繼今年2月成立雅加達台灣觀光服務處後，首度啟動公關計畫，邀請Mikha擔任印尼市場台灣首位觀光代言人，希望藉由高人氣宣傳台灣觀光魅力。

Mikha表示，來台前聽聞台灣鳳梨酥美味，是此行必買的伴手禮，希望這支影片能把台灣濃濃的人情味分享傳遞給所有粉絲與民眾，共同感受台灣「舒適、友善、安全」優質旅遊環境。

觀光署指出，Mikha來台拍攝宣傳影片預計於明年1月在雅加達辦理宣傳影片首播記者會公布，MiKha將親自介紹並與媒體分享此次台灣旅遊經驗，並透過網路平台、戶外電子看板及旅展等實體活動進行宣傳推廣。

觀光署邀請印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任首位觀光代言人。圖／觀光署提供
觀光署邀請印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任首位觀光代言人。圖／觀光署提供

印尼 影片 觀光署

延伸閱讀

邱瓈寬嗆爆王定宇 被封喬事天后昔「營救林志玲、領養女星兒」

義大利、印尼元首本周接連訪陸 將分別與習近平會談

加強與國際業者合作 觀光署輔導旅行社取得GTS旅行標章

台大醫院與印尼轉診醫院合作10年 將擴大交流領域

相關新聞

鎖定印尼旅遊市場 觀光署邀女星Mikha任觀光代言人

交通部觀光署原訂今年達成1千萬國際旅客目標，截至上月僅620萬人次。鎖定人口數龐大的印尼市場，觀光署邀請印尼明星Mikh...

台中新社花海11／9登場 江啟臣會勘 5條免費接駁路線迎賓

新社花海及台中國際花毯節「花漾新社．太空花境」9日登場，持續至12月1日共23天，立法院副院長江啟臣今天率各農會總幹事等...

北北基宜4縣市大雨特報 恐一路下到明天上午

下班帶傘！中央氣象署下午針對北北基宜4縣市發布大雨特報，恐一路下到明天上午。

到合歡山看星空劇場常撲空 遊客釀光害惹議挨批

合歡山是國內首座國際暗空公園，縣府打造鳶峰星空劇場、小型圓頂天文台等設施，發展星空產業鏈。縣議員林芳伃今質疑，劇場常不開...

康芮釀台8線83K往大禹嶺8公尺天坑 11日搶通開放小型車先行

颱風「康芮」重創和平區，市議員古秀英說，每年颱風季節都面臨嚴重的災害挑戰，這次颱風尤為明顯，特別是在台8線道，落石不斷、...

洪世佑轉任史博館館長 陳登欽接任台博館館長

文化部今（5）日宣布新一波人事。新任國立歷史博物館館長由現任國立台灣博物館館長洪世佑陞任、國立台灣博物館館長由文化部主任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。