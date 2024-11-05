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苗栗大閘蟹評鑑競賽 陳石豐奪特等獎

中央社／ 苗栗縣5日電

秋蟹肥美，苗栗縣政府輔導養殖優質大閘蟹，今天舉辦評鑑競賽，由銅鑼鄉養殖戶陳石豐奪下特等獎。縣長鍾東錦說，苗栗大閘蟹已打響口碑，未來擬擴大面積，並推動專業養殖區。

113年度苗栗縣大閘蟹評鑑競賽今天在苑裡鎮漁香園餐廳舉行，經專業評審根據大閘蟹的「肥滿度」、「外觀」及「口感」等3大指標進行考核與評比。

評鑑結果，由銅鑼鄉養殖戶陳石豐贏得特等獎，另選出6名頭等獎及6名優等獎。苗栗縣長鍾東錦出席頒獎表揚獲獎者，苑裡鎮長劉育育、苑裡鎮民代表會主席洪晃琦及多名縣議員也到場參與祝賀，共同行銷宣傳苗栗優質大閘蟹。

苗栗縣政府農業處自民國100年起輔導蟹農養殖大閘蟹，今年養殖戶有31戶，養殖面積約19.75公頃，放養量約32萬6000餘隻，上市前的藥物殘留檢驗項目增加至68項，檢驗合格才核發產地認證標章和防偽蟹環。

鍾東錦表示，「苗栗優質大閘蟹」已成功建立品牌，有口皆碑，今年一上市開賣就出現供不應求的情況，未來會持續輔導，並考慮擴大養殖面積、推動專業養殖區，增加產量，讓更多人能買到苗栗優質大閘蟹。

大閘蟹 鍾東錦

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