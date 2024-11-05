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金馬賓館6週年大展 呈森田恭通10年攝影精華

中央社／ 高雄5日電

金馬賓館當代美術館策劃6週年大展，今天也邀請展覽「感官世界：森田恭通」藝術家森田恭通抵台分享，展覽自7日起至明年11月2日，以65件攝影作品呈現他的10年攝影精華。

展覽由策展人邵雅曼與南藝大教授龔卓軍合作策劃，永添藝術ALIEN Art與東京Glamorous攜手展場設計，帶領觀眾走入日本最具影響力的設計師之一，森田恭通的空間詩學，此次共展出65件作品，汲取自森田恭通2015年創作至今的10年攝影精華。

森田恭通說，因為自己室內設計和建築背景，常常在想有什麼東西可以陪襯空間，後來發現人體是很好的呈現，為了呈現建築之美，他花了6年與凡爾賽宮接洽，在120天內借了20次凡爾賽宮，才完成系列作品。

「感官世界」共有5大展區，包括「裸身－幻象感」、「雕塑－情動感」、「幽玄－神思感」、「神殿－聖域感」、「皇宮－榮華感」。這是森田恭通繼東京香奈兒美術館（CHANEL NEXUS HALL）及巴黎展出後，首度在台灣的大型展出。

永添藝術．金馬賓館當代美術館今天舉辦特展記者會，龔卓軍在導覽時說，森田恭通是建築設計師，常在想「牆壁上要放什麼」，許多藝術創作理念也從這個命題延伸，「而他最擅長呈現光影，他開創出一種獨特視野，透過對鏡頭中真實世間的提問，來解放想像的世界。」

龔卓軍說，森田恭通拍攝的人體有人雕塑般靜止不動，卻又能將雕塑作品拍得栩栩如生，在拍攝雕塑大師羅丹的作品藉由光影、特寫獨特視角，雕塑作品如同人一般活了起來。

此次展覽也呈現森田恭通拍攝日本伊勢神宮、法國凡爾賽宮的經典攝影作品，森田恭通說：「我並不是要拍出一個很美的東西，而是要拍出一個很美的陰影。」

邵雅曼透露，展覽以感官世界命名，靈感來自作品所引發心理面效果下的美學意義，這種存在於內在精神場所與光的關係，是西方人眼中的「東方神秘」，一種存在於暗影間、沉澱靜默的生命力。感官打開了感覺的各種領域，展開了無盡綿延的空間。

金馬賓館表示，森田恭通1967年生於大阪，活躍於東京，是日本最具影響力的設計師之一，曾在國際上參與眾多備受矚目的項目，自1987年出道以來，以單色攝影，探索光與影所創造的世界，並以其獨特的攝影視角看待建築設計，作品遍及世界主要城市，包含紐約、倫敦、巴黎、米蘭、東京、台北、杜哈。

建築 設計師

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