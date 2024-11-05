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類鼻疽添1死 高雄6旬男颱風未戴口罩

中央社／ 台北5日電

衛福部疾管署今天公布，上週增4例本土類鼻疽確診及1例死亡，今年累計確診與死亡數皆創歷年同期最高。死亡病例為高雄市60餘歲男性，有多重慢性疾病，且颱風期間未戴口罩。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行公布，國內上週新增4例本土類鼻疽個案，3例居住於高雄市，1例居住於台南市，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於10月4日至29日，具高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病史。

郭宏偉說明，高雄市其中1例住家附近於颱風山陀兒期間有淹水情形，其餘個案均無汙水汙泥接觸史，多數個案在室內外皆無佩戴口罩。上述個案因發燒、呼吸喘或頭痛等症狀就醫，目前均住院以抗生素治療中，其中1例曾入住加護病房，目前已轉至一般病房；同住者共計8人均無疑似症狀。

疾管署發言人曾淑慧說明，新增1例死亡，個案為高雄市60餘歲男性，有糖尿病、褥瘡、巴金森氏症、高脂血症、失智、腎臟病史；9月13日因低血糖、意識改變就醫，因有發燒症狀，於當日住院治療觀察，9月16日血液培養出疑似類鼻疽桿菌並通報，9月23日確診類鼻疽，10月4日死亡，但上週才登錄資料。

曾淑慧說，疫調發現，個案同住家人2人皆無疑似症狀。個案在凱米風災期間未出門，住家也未淹水，未曾接觸汙泥或污水，但在家未戴口罩。

曾淑慧提醒，颱風會導致類鼻疽桿菌暴露在地表層與空氣中，除了清掃時要避免直接接觸汙泥汙水，更可能造成吸入性感染，颱風過後1個月是感染的危險期，呼籲民眾注意健康，有疑似症狀盡快就醫。

疾管署指出，今年國內已累計105例本土類鼻疽確定病例，其中21例死亡，確診個案數與死亡皆為歷年同期最高，分布縣市以高雄市80例為多，其次為台南市11例、屏東縣4例和台中市4例，其中69例於颱風凱米後1個月內發病，10例於颱風山陀兒後發病。

死亡 颱風 高雄市

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