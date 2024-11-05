快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

加碼斷援！經濟部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯 12月生效

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新社花海11／9登場 江啟臣會勘 5條免費接駁路線迎賓

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新社花海搶先看，28.5公頃一眼看不完。圖／江啟臣提供
新社花海搶先看，28.5公頃一眼看不完。圖／江啟臣提供

新社花海及台中國際花毯節「花漾新社．太空花境」9日登場，持續至12月1日共23天，立法院副院長江啟臣今天率各農會總幹事等搶先看，今年特別推出多肉植物創意組合展示區，並設計多條木棧道供民眾賞花拍照。

農業部種苗改良繁殖場表示，今年新社花海面積28.5公頃，精緻草花區布展超過逾6萬株一串紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊及雞冠花等花卉，打造花海意象；13.5公頃的繽紛草花傳遞熱情繽紛的花海地景，結合「太空花境」主題的台中國際花毯節。

現場設金門特產、青農特區、山城農產推廣3大主題展區，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗城慢活的幸福風情。

種苗改良繁殖場長張定霖說，新社花海走過17年，今年籌辦過程有2個颱風光顧，康芮颱風更造成13.5公頃的草花躺平，現已恢復生機，另有10%左右受到土壤逕流的關係，正在補植。

台中市的花毯節「太空花境」，打造高17米、寬55米的神秘太空總部，為歷年來最多的機械動態展現，各種創意多肉組合也是亮點。

江啟臣說，去年新社花海吸引312萬人次到訪，希望今年更好。新社花海是運用在地、結合在地，同時延伸到國際的活動，花海結合花毯，相得益彰。

展期11月9日到12月1日跨越4個週末，台中市交通局規劃5條免費接駁路線，市府另首度推出「鏡頭君」直播，讓民眾搶先觀看花海周邊道路狀況。

接駁服務自上午8時至下午2時30分；回程接駁自上午10時至下午5時，會場環線（假日接駁）則自上午9時至下午5時巡迴接駁，坐滿即發車。

外縣市選擇台鐵的民眾可搭至台鐵豐原站或台鐵松竹站，轉搭豐原線或松竹線；搭乘捷運的民眾可搭至捷運松竹站，出站後依循指標即可轉乘松竹線接駁車。

接駁站旁也配有8處花海停車場，包括豐原轉運中心、社會住宅（豐原轉運中心旁）、舊社公園、祥和、中興嶺營區（郵局旁）、東勢河濱公園、新社高中及新社區公所等停車場。

太空 新社花海 豐原

延伸閱讀

球迷敲碗「封王大遊行」兌現祭品文！盧秀燕曝遊行時間

中火二期環評今闖關 藍營江啟臣：增氣，必須減煤！

憂中火成全球最大火力電廠 江啟臣：台中人拒用肺發電

中職／中信兄弟封王藍委發祭品文 盧秀燕：我會幫球迷盯住！

相關新聞

鎖定印尼旅遊市場 觀光署邀女星Mikha任觀光代言人

交通部觀光署原訂今年達成1千萬國際旅客目標，截至上月僅620萬人次。鎖定人口數龐大的印尼市場，觀光署邀請印尼明星Mikh...

台中新社花海11／9登場 江啟臣會勘 5條免費接駁路線迎賓

新社花海及台中國際花毯節「花漾新社．太空花境」9日登場，持續至12月1日共23天，立法院副院長江啟臣今天率各農會總幹事等...

北北基宜4縣市大雨特報 恐一路下到明天上午

下班帶傘！中央氣象署下午針對北北基宜4縣市發布大雨特報，恐一路下到明天上午。

到合歡山看星空劇場常撲空 遊客釀光害惹議挨批

合歡山是國內首座國際暗空公園，縣府打造鳶峰星空劇場、小型圓頂天文台等設施，發展星空產業鏈。縣議員林芳伃今質疑，劇場常不開...

康芮釀台8線83K往大禹嶺8公尺天坑 11日搶通開放小型車先行

颱風「康芮」重創和平區，市議員古秀英說，每年颱風季節都面臨嚴重的災害挑戰，這次颱風尤為明顯，特別是在台8線道，落石不斷、...

洪世佑轉任史博館館長 陳登欽接任台博館館長

文化部今（5）日宣布新一波人事。新任國立歷史博物館館長由現任國立台灣博物館館長洪世佑陞任、國立台灣博物館館長由文化部主任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。