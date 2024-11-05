台中新社花海11／9登場 江啟臣會勘 5條免費接駁路線迎賓

新社花海及台中國際花毯節「花漾新社．太空花境」9日登場，持續至12月1日共23天，立法院副院長江啟臣今天率各農會總幹事等搶先看，今年特別推出多肉植物創意組合展示區，並設計多條木棧道供民眾賞花拍照。

農業部種苗改良繁殖場表示，今年新社花海面積28.5公頃，精緻草花區布展超過逾6萬株一串紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊及雞冠花等花卉，打造花海意象；13.5公頃的繽紛草花傳遞熱情繽紛的花海地景，結合「太空花境」主題的台中國際花毯節。

現場設金門特產、青農特區、山城農產推廣3大主題展區，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗城慢活的幸福風情。

種苗改良繁殖場長張定霖說，新社花海走過17年，今年籌辦過程有2個颱風光顧，康芮颱風更造成13.5公頃的草花躺平，現已恢復生機，另有10%左右受到土壤逕流的關係，正在補植。

台中市的花毯節「太空花境」，打造高17米、寬55米的神秘太空總部，為歷年來最多的機械動態展現，各種創意多肉組合也是亮點。

江啟臣說，去年新社花海吸引312萬人次到訪，希望今年更好。新社花海是運用在地、結合在地，同時延伸到國際的活動，花海結合花毯，相得益彰。

展期11月9日到12月1日跨越4個週末，台中市交通局規劃5條免費接駁路線，市府另首度推出「鏡頭君」直播，讓民眾搶先觀看花海周邊道路狀況。

接駁服務自上午8時至下午2時30分；回程接駁自上午10時至下午5時，會場環線（假日接駁）則自上午9時至下午5時巡迴接駁，坐滿即發車。

外縣市選擇台鐵的民眾可搭至台鐵豐原站或台鐵松竹站，轉搭豐原線或松竹線；搭乘捷運的民眾可搭至捷運松竹站，出站後依循指標即可轉乘松竹線接駁車。

接駁站旁也配有8處花海停車場，包括豐原轉運中心、社會住宅（豐原轉運中心旁）、舊社公園、祥和、中興嶺營區（郵局旁）、東勢河濱公園、新社高中及新社區公所等停車場。