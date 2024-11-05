文化部文化禮金18億商機 振興藝文發展

培育藝文青年消費人口，鼓勵民眾疫情趨緩後走進藝文場館，文化部自民國112年起發放文化禮金，113年擴大發放給16歲到22歲，總共新台幣18億元藝文消費商機，文化部歡迎各界加入藝文消費點。

文化部今天發布新聞稿表示，文化禮金強調實體的藝文體驗與消費，適用範圍包含藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等，逛博物館、欣賞表演節目、看國片、買圖書雜誌、購買文創工藝品、手作體驗都可使用。

文化部強調，1200點文化禮金是鼓勵青年走入藝文場館的誘因，但如何吸引消費，並讓藝文參與及消費成為習慣更是關鍵。文化部也鼓勵藝文消費點根據年輕人的喜好主動規劃各式表演及商品，更可以推出青年專屬優惠，搶攻文化禮金市場。

為利藝文業者更加了解文化禮金領用方式、適用範圍等內容，文化部將於11月11日至12月6日於台北、高雄、嘉義、屏東辦理4場次「藝文消費點，便利多一點 招商推廣說明會」，將介紹文化禮金店家申請加入程序、後續請款流程及114年適用範圍。

說明會也將說明與全支付、全盈+PAY、icash Pay等3家電子支付合作內容，協助更多藝文產業加入藝文消費點行列外，期待攜手3家電子支付合作帶動產業數位轉型，讓全台遍地都是「藝文熱點」消費更便利。

文化部指出，針對無法參加招商說明會的業者，文化部也將於台北場說明會在文化部YouTube同步提供直播及影片回放，歡迎藝文業者上網瞭解。