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吃少動多仍增重 醫：可能胰島素阻抗作祟

中央社／ 台北5日電

體重控制是維持健康一輩子到重要課題，但不少人發現即使努力克制食慾、保持運動習慣，體重卻還增加，醫師提醒，可能是胰島素阻抗作祟，忽視不理5至10年內恐惡化成糖尿病。

在第59屆金鐘紅毯上，以一襲黑色合身高訂開岔禮服獲封「紅毯第一美」的藝人任容萱，今天出席記者會分享減重經驗。她說，年輕時曾嘗試各種方法控制體重，甚至極端地在身上包保鮮膜運動暴汗等錯誤偏方，直到被醫師發現「胰島素阻抗」，才知道體重控制卡關原因。

任容萱的主治醫師、開業診所副院長鄧雯心說，任容萱的荷爾蒙檢測結果顯示，胰島素阻抗異常偏高，大幅增加第2型糖尿病風險。胰島素不僅是控制血糖重要角色，更會影響人體脂肪存量，「就像脂肪守門員」，阻抗問題會增加胰島素分泌，造成脂肪越來越容易囤積。

鄧雯心表示，除了先天基因、體質影響胰島素阻抗發生風險，現代高糖、高油的加工飲食，下午茶與宵夜的非正餐時間的用餐頻率，以及壓力、睡眠、久坐不動等後天因素，甚至是環境毒素，都會讓人活在胰島素阻抗風險之下，根據國外文獻推測，88%民眾有輕重不一胰島素阻抗。

鄧雯心說，胰島素阻抗不是中年以後組群才會遇到的問題，「我現在最小的胰島素阻抗個案只有13歲，發生年齡確實下降了」，甚至胰島素阻抗也不是只發生在體型肥胖者身上，尤其亞洲人容易呈現外瘦內胖，也就是泡芙人體質，即使看似消瘦都可能有胰島素阻抗。

鄧雯心表示，胰島素阻抗自我覺察不難，腹部脂肪堆積明顯、整天疲勞、飯後犯睏、過去控制體重方法失效等，都是典型表現，民眾可透過腰圍不可超過身高除以二，審視健康狀況；另外，檢康檢查裡的脂肪肝、內臟脂肪、三酸甘油脂等重要指標，若有異常，也可能是胰島素阻抗警訊。

鄧雯心說，不要小看胰島素阻抗，出現問題後5至10年內恐會惡化成糖尿病，心血管疾病、高血脂、高血壓、癌症、中風與失智都有關連性。雖然有藥物可用，但不改變生活習慣，停藥依然可能復發，建議民眾尋求專業醫療團隊協助改善，如營養師介入改變飲食習慣。

生活習慣 脂肪肝 體重

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