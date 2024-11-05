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30歲業務割包皮竟是「想秀入珠」 醫師看這刺青就秒懂

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
看到這個刺青讓醫師直言，「感覺這就像是這位病人心目中的完美陰莖」。圖／呂謹亨提供
看到這個刺青讓醫師直言，「感覺這就像是這位病人心目中的完美陰莖」。圖／呂謹亨提供

有些男性因為清潔考量、解尿受阻或發炎疼痛等，選擇進行割包皮手術，泌尿科醫師分享，近期有名30多歲業務，選擇割包皮的原因，竟然是因為包皮太長，要翻出來才能展示他的入珠，有趣的是，這名患者的腿上有著卡通圖案的刺青，「感覺這就像是這位病人心目中的完美陰莖，難怪會想來割包皮」。  

泌尿科醫師呂謹亨常在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」，分享診間趣聞以及泌尿科衛教資訊，先前曾有名患者，自行入珠了51顆，卻影響夫妻性生活，導致在性行為時，不僅很難進入陰道，硬塞甚至會造成另一半痛不欲生。

近期有名30多歲的業務，一進門診先是說要處理包皮的問題，褲子一脫確實發現包皮比較長，翻開一看，還藏著一圈入珠，呂謹亨本想「虧」他，是不是因為老婆或女朋友不喜歡，所以要取出，沒想到是覺得包皮太長，還要翻出來才能展示他的入珠，才想割包皮。  

每個人入珠的位置、生殖器或包皮的形狀都不同，手術工具也有不同選項，呂謹亨表示，包皮槍的好處是傷口美觀，沒有縫線疤痕，但這位患者入珠完，剩餘的皮長度不夠使用；一般的包皮手術，把包皮整層切除，就浪費了皮下的組織。

呂謹亨指出，這名患者最後用雷射精雕包皮，沿著入珠的邊緣設計，剛好能夠除去過長的包皮，完整保留入珠的位置，加上保留皮下組織及筋膜層，手術完有稍微增粗的效果，又不破壞入珠的穩定度，對方相當滿意。  

呂謹亨表示，在檢查的時候發現，這位病人大腿刺了一個超有趣可愛的特別刺青，而且穿短褲時，拉起來就看得見喔，「感覺這就像是這位病人心目中的完美陰莖，難怪會想來割包皮」。

過去也是有遇過有入珠的病人來割包皮，呂謹亨說，這是入了一圈後，想入第二圈的民眾，也就是所謂的「從獅子升級成孔雀」，入完第一圈，如果包皮過長，要入第二圈的話，要入在包皮上，包皮可能會跑動，而且包皮要往後推才會變成第二圈，跟陰莖增粗的原理一樣，通常泌尿科醫師幫病人做陰莖增粗時，也會順便割包皮，避免植入物滑動位移。

患者 泌尿科 醫師

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