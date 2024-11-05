康芮釀台8線83K往大禹嶺8公尺天坑 11日搶通開放小型車先行

颱風「康芮」重創和平區，市議員古秀英說，每年颱風季節都面臨嚴重的災害挑戰，這次颱風尤為明顯，特別是在台8線道，落石不斷、路面損壞嚴重，靈甫橋因土石流完全阻斷。此外，83K路段往大禹嶺方向，因路基掏空形成8公尺深天坑，台7甲線的路面也因電桿和樹木倒塌而受到影響。

公路局谷關工務段表示，台八線83K梨山往大禹嶺路段，本月1日晚上發現路基淘空，形成逾10公尺長、8公尺深的天坑，因地下伏流水不斷湧出造成搶通困難，公路局谷關工務段連日拋下的混凝土塊及土石材料都被伏流水沖走，工務段改採用鋼板配合太空包先回填外側形成擋牆，再逐步回填土石料，預計11月11日中午搶通，將先恢復小型車輛通過。

古秀英說，令人擔憂的是，梨山地區多戶居民自10月30日至11月3日面臨斷水斷電的困境，正值水果收成季節，果農們受到重創，無法將摘下的水果運送到市場，樹上的水果也因風雨損壞，造成經濟損失。許多在地居民因經濟困境，冒險選擇人工搬運的方式，試圖通過土石流和樹木倒塌的路段，以減少家庭的經濟損失。

谷關工務段表示，由於目前大梨山地區出產蜜蘋果、甜柿，83K過後還有為數眾多的果園急需採收，但災點地下水不停湧出，導致土壤鬆動，難以承壓，無法提供農地搬運車輛通過，經昨與地方協調，預訂每天早中晚各一次，每次半小時，供農友以徒步或推車方式運輸農產品，以緩解果農急迫需求。

古秀英議員強調，此次事件並非突發性災害，而是和平區長期以來面臨的常態性問題。她呼籲市府及相關單位應重視此情況，並採取有效措施，改善基礎設施，增強防災能力，以保障居民的生命財產安全。