快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

韓職／最新！韓媒證實李珠珢與經紀公司解約 有考慮國外發展

颱風後蔬果價漲 北農釋出8種平價蔬菜

中央社／ 台北5日電

台北市市場處表示，北市批發市場今天蔬果平均價格維持高價，因應颱風康芮襲台釀農損，北農已啟動蔬菜調節供應計畫至11日，釋出8種平價蔬菜約70公噸，如1顆進口高麗菜75元等。

市場處透過新聞資料指出，台北批發市場今天蔬菜到貨量1493公噸，平均價每公斤約新台幣44.8元；水果到貨量682公噸，平均價每公斤約64.4元，蔬果平均價格仍維持高價。

市場處為因應颱風康芮襲台造成蔬果災損而引起價格波動，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，以平穩菜價，從5日至11日止，釋出8種平價蔬菜約70公噸。

市場處表示，釋出8品項菜種包含1盒進口馬鈴薯45元、1袋進口洋蔥35元、1盒玉米筍38元、1包鮮香菇55元、1粒進口約1.2公斤的高麗菜75元、1袋履歷紅蘿蔔35元、A級杏鮑菇55元、特販蘿蔔40元。

北農透過新聞資料指出，颱風凱米、山陀兒相繼襲台造成災損，因大宗蔬菜等仍在高山生產，平地還未到產季，加上颱風康芮帶來劇烈風雨，全國蔬菜產區受到不同程度影響，導致市場到貨量減少，蔬菜價上揚，配合台北市政府推出平價蔬菜措施。

北農表示，從今天到11日共7天，在雙北逾200家連鎖超市通路，可選購8項平價蔬菜，預估供應量達70公噸，期盼再次推出親民價格蔬菜，可減輕消費者買菜負擔。

北農 均價 颱風

延伸閱讀

颱風康芮重創花蓮 縣府災害救助金每戶最高10萬元

夏秋接連3颱 曾文水庫調節性放水發電近千萬度

太魯閣牌樓「東西橫貫公路」挺過地震颱風 躲不掉人為疏失

颱風釀災損 屏東加碼補助溫網室披覆組件

相關新聞

北北基宜4縣市大雨特報 恐一路下到明天上午

下班帶傘！中央氣象署下午針對北北基宜4縣市發布大雨特報，恐一路下到明天上午。

康芮釀台8線83K往大禹嶺8公尺天坑 11日搶通開放小型車先行

颱風「康芮」重創和平區，市議員古秀英說，每年颱風季節都面臨嚴重的災害挑戰，這次颱風尤為明顯，特別是在台8線道，落石不斷、...

洪世佑轉任史博館館長 陳登欽接任台博館館長

文化部今（5）日宣布新一波人事。新任國立歷史博物館館長由現任國立台灣博物館館長洪世佑陞任、國立台灣博物館館長由文化部主任...

30歲業務割包皮竟是「想秀入珠」 醫師看這刺青就秒懂

有些男性因為清潔考量、解尿受阻或發炎疼痛等，選擇進行割包皮手術，泌尿科醫師分享，近期有名30多歲業務，選擇割包皮的原因，...

唐寅「琴士圖」亮相南院 展現文人琴藝情意

故宮南院今天起推出全新人氣國寶展「談琴說藝」，展出重要古物唐寅「琴士圖」，展廳也展出畫作裡古琴等部分實物，邀請大家於無聲...

春節連假都適用！國聯飯店限時8天 客房超值價2,888元

國聯大飯店搶搭雙11購物節熱潮，11月11日到18日推出限時8天快閃優惠，開放明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，精緻客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。