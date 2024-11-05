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腸病毒疫情創10年同期新高 2原因致罕見秋冬流行

中央社／ 台北5日電

疾管署今天表示，腸病毒上週門急診就診破1.9萬人次，為近10年同期新高。針對罕見秋冬流行，疾管署發言人曾淑慧推測，病毒型別多，加上COVID-19期間小朋友未染腸病毒導致。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報說明，監測資料顯示，10月27日至11月2日腸病毒門急診就診共1萬9460人次，較前1週上升4.7%，疫情呈上升趨勢且處流行期，且為近10年同期新高。

郭宏偉說明，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型也持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

停班課狀況，曾淑慧指出，最新統計停班課數為265班，較前週183班多，分別為國小25班、幼兒園186班、其他54班。

至於疫情走向，曾淑慧說明，今年就診人次，疾管署預測指出目前疫情正在上升到持平的階段，可能有上下波動情況，預計疫情最高峰會落在11月下旬，屆時可能每週會有2萬就診個案，12月下旬才會脫離流行期。

腸病毒疫情多是從3月底到4月初進入流行，5月底6月初為疫情高峰，放暑假後下降，並在9月開學後又有1小波。但今年罕見暑假疫情未脫離流行且在秋冬上升，曾淑慧分析，因腸病毒型別有非常多種，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間感染腸病毒者較少，累積了一些較易感染的族群導致。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，呼籲多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，定期以含氯漂白水清潔消毒環境及幼兒常接觸物品。

此外，成人外出或工作返家後，應先更衣再摟抱幼兒，孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家並應落實訪客管理規範及相關感染管制措施。

疫情 疾管署 腸病毒

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