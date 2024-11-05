春節連假都適用！國聯飯店限時8天 客房超值價2,888元

國聯大飯店搶搭雙11購物節熱潮，11月11日到18日推出限時8天快閃優惠，開放明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，精緻客房雙人入住快閃超值價2,888元，積極搶先布局明年9天農曆春節與228連假商機。

國聯大飯店位於台北市光復南路，緊鄰台北大巨蛋、松山文創園區、捷運國父紀念館站等市中心指標性景點，交通便捷，近期飯店斥資3億大規模改裝，展現全新的設計風格。

此次雙11快閃優惠適用於精緻客房，一大床或兩小床皆適用，每房每晚2,888元的超值價格包含服務費，但不含早餐，最多可入住2人。開放訂房期間為2025年1月2日至2月底，不限平假日且農曆春節期間也適用，但要注意，此次優惠房型僅限官網線上訂房，不提供加床也不得與其他優惠合併使用。

國聯大飯店步行約1分鐘可抵達台北大巨蛋、捷運國父紀念館站，是欣賞體育賽事、聆聽演唱會的絕佳住宿選擇，距離藝文活動展覽聚集的松山文創園區步行約5分鐘。飯店共有243間客房，以及上海料理為主的「北馥樓中餐廳」。