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未滿9歲童初次打流感疫苗 醫：得打「2劑」才有保護力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟說明齡前幼兒爲流感重症高危險族群，未滿9歲兒童初次接種需要施打2劑流感疫苗才可獲得完整保護力。記者李青縈／攝影
小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟說明齡前幼兒爲流感重症高危險族群，未滿9歲兒童初次接種需要施打2劑流感疫苗才可獲得完整保護力。記者李青縈／攝影

衛福部疾管署在10月、11月分階段開放民眾公費接種新冠及流感疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫苗接種率，不論是65歲以上長者或是學齡前兒童都是以連江縣最高，全國流感疫苗長者接種率為33.8%、學齡前幼兒則是39.5％；新冠疫苗長者接種率為12%，其中屏東縣最高19.8%。

受康芮颱風災假影響，流感疫苗接種進度人數較去年同期略低。截至11月4日止，公費流感疫苗接種數約408.3萬人次，與去年同期451.2萬人次相比落差10%；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種88.7萬人次，為去年同期40.3萬的2.2倍。另全國流感新冠疫苗接種情形，流感疫苗65歲以上長者接種率為33.8%，學齡前幼兒為39.5%，新冠疫苗部分，65歲以上長者接種率為12%。

小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，學齡前幼兒為流感重症高危險族群，感染後有10%至50%會併發中耳炎；若出現流感併發重症則是以肺炎為主。

此外，幼兒感染流感出現腦炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎「格林-巴利症候群」（GBS）等神經系統併發症的機率比成年人高；萬一發生金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等續發性細菌感染，更易造成重症或死亡，因此每年應接種流感疫苗產生保護力。

未滿9歲兒童初次接種流感疫苗，需要施打「2劑」才可獲得完整保護力。巫漢盟解釋，雖然各家流感疫苗製程略有不同，但效果相同，2劑疫苗可接種不同廠牌，必須間隔4周以上。然而，就算幼童已經感染過流感，但因為每年流行病毒株不同，並且不論自然感散還是接種疫苗保護力都可能消退，因此建議每年都應該接種疫苗。

在新冠疫苗部分，未滿5歲幼兒也需要施打2劑疫苗。巫漢盟說，因為幼兒免疫發展較不成熟，因此必須接種2劑，且間隔4周才可以獲得較好保護力。不論是否感染過新冠，或是有接種過舊的新冠疫苗，仍應該接種最新的JN.1新冠疫苗，因為隨著病毒變異、流行型別不同，還是要接種疫苗才可獲得保護力。

曾淑慧指出，考量幼兒園、托嬰/托育中心等活動空間較為擁擠，孩童接觸較為頻繁，易造成疾病傳播使幼童群聚感染，可能將疾病傳播給家中成員，只是目前6個月以上至未滿5歲幼童新冠疫苗接種率僅2.2%，而接種新冠疫苗可提供良好保護力，且可與常規疫苗同時或間隔任何時間接種，呼籲家長盡速攜帶幼童至合約醫療院所接種。

幼兒流感疫苗注意事項。圖／疾管署提供
幼兒流感疫苗注意事項。圖／疾管署提供
幼兒流感疫苗注意事項。圖／疾管署提供
幼兒流感疫苗注意事項。圖／疾管署提供
幼兒新冠疫苗注意事項。圖／疾管署提供
幼兒新冠疫苗注意事項。圖／疾管署提供
幼兒新冠疫苗注意事項。圖／疾管署提供
幼兒新冠疫苗注意事項。圖／疾管署提供
各縣市流感、新冠疫苗接種率。圖／疾管署提供
各縣市流感、新冠疫苗接種率。圖／疾管署提供

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

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