未滿9歲童初次打流感疫苗 醫：得打「2劑」才有保護力

衛福部疾管署在10月、11月分階段開放民眾公費接種新冠及流感疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫苗接種率，不論是65歲以上長者或是學齡前兒童都是以連江縣最高，全國流感疫苗長者接種率為33.8%、學齡前幼兒則是39.5％；新冠疫苗長者接種率為12%，其中屏東縣最高19.8%。

受康芮颱風災假影響，流感疫苗接種進度人數較去年同期略低。截至11月4日止，公費流感疫苗接種數約408.3萬人次，與去年同期451.2萬人次相比落差10%；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種88.7萬人次，為去年同期40.3萬的2.2倍。另全國流感新冠疫苗接種情形，流感疫苗65歲以上長者接種率為33.8%，學齡前幼兒為39.5%，新冠疫苗部分，65歲以上長者接種率為12%。

小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，學齡前幼兒為流感重症高危險族群，感染後有10%至50%會併發中耳炎；若出現流感併發重症則是以肺炎為主。

此外，幼兒感染流感出現腦炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎「格林-巴利症候群」（GBS）等神經系統併發症的機率比成年人高；萬一發生金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等續發性細菌感染，更易造成重症或死亡，因此每年應接種流感疫苗產生保護力。

未滿9歲兒童初次接種流感疫苗，需要施打「2劑」才可獲得完整保護力。巫漢盟解釋，雖然各家流感疫苗製程略有不同，但效果相同，2劑疫苗可接種不同廠牌，必須間隔4周以上。然而，就算幼童已經感染過流感，但因為每年流行病毒株不同，並且不論自然感散還是接種疫苗保護力都可能消退，因此建議每年都應該接種疫苗。

在新冠疫苗部分，未滿5歲幼兒也需要施打2劑疫苗。巫漢盟說，因為幼兒免疫發展較不成熟，因此必須接種2劑，且間隔4周才可以獲得較好保護力。不論是否感染過新冠，或是有接種過舊的新冠疫苗，仍應該接種最新的JN.1新冠疫苗，因為隨著病毒變異、流行型別不同，還是要接種疫苗才可獲得保護力。