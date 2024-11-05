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照顧康芮颱風受災戶 車輛檢驗、罰鍰均可延至明年辦理

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康芮颱風帶來豪雨，土石流淹沒居民機車與汽車。本報資料照
康芮颱風帶來豪雨，土石流淹沒居民機車與汽車。本報資料照

康芮颱風侵襲造成部分地區災情嚴重，公路局表示，為照顧災區民眾權益，公布受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施，受災民眾只要持相關證明，「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」等監理事宜均可展延至明年5月31日前向公路監理機關申辦。

公路局指出，康芮颱風受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，均可展延至明年5月31日前申辦。

另外，公路局表示，因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前1日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免，民眾須於明年5月31日前提出申請。

公路局也說，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

交通違規 康芮颱風 災損

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