唐寅「琴士圖」亮相南院 展現文人琴藝情意

故宮南院今天起推出全新人氣國寶展「談琴說藝」，展出重要古物唐寅「琴士圖」，展廳也展出畫作裡古琴等部分實物，邀請大家於無聲的展覽中，感受文人的琴藝與情意。

國立故宮博物院南院處今天發布新聞稿，推出新展「人氣國寶展」以琴為題，由故宮博物院書畫文獻處助理研究員方令光與器物處助理研究員鐘雅薰共同策展。透過繪畫、器物，及操琴時的香具等工藝精品，為觀眾揭示古代文人如何與琴相伴、抒「琴」寄意。

方令光表示，這次展出的重要古物唐寅「琴士圖 是近200公分長卷，最近一次展出已是10年前在北院，這是首次來到南院。畫中的琴師被喻為陶淵明，頭戴葛巾，身著白衫，席坐山林，輕撫琴絃。其中古玩及茶具象徵他超然隱逸的性格，而輕靈的線條和淡雅的色彩則烘托閒適恬淡的氣氛。

鐘雅薰表示，文人彈琴冶心的選物，包含古琴、烏玉硯、香箸、箸瓶等被唐寅畫進「琴士圖」裡，本檔也特別展出畫作裡部分實物。包括元末明初的「雪夜冰」琴、宋代將硯台作成琴形的「琴式烏玉硯」、明代「剔紅抱琴圖盒」與「銅胎琺瑯菊花紋箸瓶」及明末清初「琴形玉飾」。

故宮南院表示，此次「人氣國寶展」裡琴的相關器物與書畫相映成趣，趁著秋意正濃，歡迎大家來趟南院，感受無聲之聲的悠然自適，展期至明年2月2日止；而清「肉形石」即日起也於同時間回歸展出；更多展覽推廣活動請上故宮南院或臉書粉絲專頁查詢。