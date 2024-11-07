SHARP AQUOS sense9東京最潮本色 直送台灣

夏普公司於日前在日本宣布推出2024年冬季智慧手機之一的AQUOS sense9。台灣首波引進了三種高規款式 (RAM/ROM 8GB/256GB)，分別是蒼松綠、冰川白和海青藍，並於今日正式上市。這款手機由「miyake design」監修設計，採用一體式鋁合金機身，配以多彩潮流色彩，搭載Pro IGZO OLED螢幕，在陽光下也能高效顯示。全新升級的鏡頭模組可輕鬆拍攝微距到超廣角，為使用者帶來更多美好體驗。

SHARP AQUOS sense9東京最潮手機，11/07與日本同步開賣。 圖／夏普 提供

這款手機輕巧，僅約166克，具防水、耐衝擊性能，通過美國軍規標準檢驗，符合「MIL-STD-810H」標準（抗震測試符合MIL-STD-810G標準）。顯示螢幕採用省電的Pro IGZO OLED，可變更新率為1至120Hz，最高可達約240Hz，螢幕亮度提升約4倍，即使在強烈陽光下，螢幕顯示依然清晰。搭配5,000mAh大容量電池，提供長達兩天、每天10小時的續航力。

標準鏡和廣角鏡頭均擁有高達5,030萬像素相機模組，支持微距和超廣角拍攝，並具備大型影像感測器和光學防手震功能。

此外，官方指定通路購買可獲贈MEGA KING T18Lite真無線藍牙耳機，價值990元，數量有限。建議售價為$14,990，並可申辦中華電信精采5G方案，月繳$999，享專案購機價$4,990。

主要特點包括：

1. 一體式鋁合金機身，全系列3色選擇，超輕量、超防護、超長電量

2. 高效省電的Pro IGZO OLED顯示螢幕，最高支持240Hz流暢顯示

3. 高畫質的5,030萬像素標準與超廣角相機，支持微距與夜景拍攝。

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