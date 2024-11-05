加拿大華語音樂節將登場 台灣音樂人飆歌秀原創

第三屆加拿大華語音樂節「玉石音樂嘉年華」（Jade Music Fest）將於6日至9日登場，今年邀請多位台灣音樂人登台，包括金曲台語歌后鄭宜農、客語歌手王喬尹、客語樂團好日以及民謠雙男聲忒修斯，傳遞屬於世界性的台灣之聲。

這是一個致力為亞裔音樂人提供母語創作和演出的平台，今年規模盛大，並首度在溫哥華藝術重地－固蘭湖島園區（Granville Island）演出。共有24組華語音樂人帶來5場風格多元的免費音樂會及一場售票演唱會。

台語歌后鄭宜農和香港才女Serrini（樹莉莉）今年稍早在台灣的一場音樂節活動上曾展開深度音樂對話，兩人8日將再度同台，為樂迷帶來一場美好的音樂盛宴。

王喬尹、好日和忒修斯都是第一次到北美演出，3組音樂人接受中央社訪問時，對於能到加拿大進行跨文化、跨語言的音樂交流都充滿興奮與期待。

曾在台灣流行音樂大獎、客家流行音樂大賽獲得殊榮的王喬尹，迫不及待想向加拿大聽眾展示客語音樂創作。她說：「以前一直有飄盪的感覺，做了客語音樂後，覺得心很定，可以真實地表達自己。」

好日樂團由主唱憶慈、吉他手美帆和大提琴手聖之組成，融合傳統與現代元素，創造出獨特的現代客家民謠風格。憶慈說，這次會在溫哥華帶來包括專輯主打歌「出發」等好幾首客家歌曲，傳遞成長的記憶引領母語創作的旅程，「母語不僅讓我找到與家的深刻聯繫，也促使我探索更遙遠的地方」。

忒修斯雙男聲樂團由主唱劉正、吉他手翔煜組成，兩人的歌曲創作涵蓋多種語言，唱出年少成長的那份不安感。忒修斯說，他們決定在加拿大唱台語和粵語歌曲，包括廣受好評的「憨孫仔」一曲。

翔煜說：「我有一群大學好友，聊天時發現大家都是阿公阿嬤帶大的孩子，祖孫之間有很濃厚情感，但後來長大了，因忙碌總與他們聚少離多，我想與海外朋友分享這首充滿濃濃思念味道的歌，提醒大家記得問候家裡的長輩。」

玉石音樂嘉年華由加拿大人協會（The Society of WeAre Canadians Too）主辦，負責人吳權益說，亞裔音樂人透過音樂節重新連結自己的傳統，他們從長輩的生命經驗中汲取創作靈感，用音樂探索身分認同，也拉近世代間距離。

樂迷們可以在音樂節中聆聽到國語、粵語、台語、客語、英語、原住民語等多種語言歌曲，也能從他們的創作中體悟音樂如何成為文化和身分認同的養分。

除了演唱會外，音樂節與溫哥華圖書館共同策畫2場華語節目，包括加拿大歌手廖偉廉（Daniel Lew）邊唱邊說，以及陳峙維博士揭密現代漢語（Mandarin）如何誕生的演講。

溫哥華博物館有2場藝術家講座，講者分別是馬來西亞裔音樂人悅基（Eunice Keitan）和溫哥華粵語嘻哈新星手洗（handwash），以及多場音樂工作坊，民眾能感受超越語言的音樂和故事魅力。