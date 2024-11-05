類鼻疽案例創新高 死者具同一特點沒戴口罩、沒碰汙泥

康芮颱風過境帶來大量降雨及驚人風力，讓土壤中的類鼻疽桿菌暴露在地表，增加類鼻疽感染風險。疾管署發言人曾淑慧說，上周類鼻疽通報案例新增4例，主要分布在高雄。今年已累積105例本土類鼻疽病例，其中21例死亡，無論是通報或死亡案例皆創下歷年新高。

疫情中心主任郭宏偉表示，上周新增4例本土類鼻疽個案，3例居住於高雄市，1例居住於台南市，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於10月4日至29日，具高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病史。

郭宏偉表示，高雄市有1例住家附近於山陀兒颱風期間有淹水的情形，其餘個案均無汙水汙泥接觸史，多數個案在室內外皆「無佩戴口罩」。上述個案因發燒、呼吸喘或頭痛等症狀就醫，目前均住院以抗生素治療中，其中1例曾入住加護病房，目前已轉至一般病房；同住者共計8人均無疑似症狀。

另外，新增1例類鼻疽死亡，為7月凱米颱風後的個案，10月4日死亡，因系統登錄時間較晚，本周才公布。曾淑慧表示，高雄60多歲男有糖尿病、褥瘡、巴金森氏症、高脂血症、失智、腎臟病等病史，凱米風災期間未出門，住家也未淹水，未曾接觸汙水或汙泥，在家未配戴口罩。

曾淑慧說，9月13日因低血糖、意識改變至醫院就醫，因有發燒症狀，並當日住院治療觀察，9月16日血液培養出疑似類鼻疽桿菌並通報，9月23日確診類鼻疽，10月4日死亡，同住家人2人，皆無疑似症狀。

今年國內已累計105例本土類鼻疽確定病例，其中21例死亡，為歷年同期最高，本土病例以65歲以上以及50至64歲為主要年齡層，分布縣市以高雄市的80例為多，其次為台南市11例、屏東縣4例和台中市4例，其中69例於凱米颱風後1個月內發病，10例於山陀兒颱風後發病。

疾管署提醒，康芮颱風過境帶來大量降雨及驚人風力，強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，颱風後一個月內確診個案有增加趨勢，且近期東北季風增強易有較強陣風出現。

疾管署呼籲，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早診斷與治療。

類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，也可能長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

請民眾務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應盡速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應盡速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。