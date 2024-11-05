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中橫公路東段大禹嶺至閣口搶通 恢復管制放行

中央社／ 花蓮縣5日電

颱風康芮造成台8線中橫公路東段多處坍方，經過7天封閉搶通，大禹嶺至閣口路段今天下午3時至5時30分開放通行，部分路段限重3.5噸以下車輛通行，晚間6時30分實施夜間封路管制。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天指出，經連日搶通，受損較嚴重的華祿溪至天祥（147k~167.7k）路段今天下午2時30分順利搶通，路面清理後，於下午3時起恢復大禹嶺至閣口（110.1k~184.5k）路段通行，晚間6時30分後實施夜間封路管制。

太魯閣工務段指出，147k華祿溪災點路基缺口，搶通初期路幅窄小，大禹嶺至洛韶（110.1k~151k）路段採限重3.5噸以下車輛通行，目前洛韶與西寶地區已脫離孤島狀況。

中橫公路東段已全線搶通，後續因應災區復建工程，太魯閣工務段指出，明天起中橫公路東段放行時段調整為每天3次，放行時間為上午8時至上午9時、中午12時至下午1時、下午4時至下午5時30分，夜間封路管制。

中橫公路 太魯閣 颱風

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