人口危機…就業市場淪海嘯第一排 教授：1998年後出生者恐80歲仍在工作

新生兒可能再探底，龍年再也沒有奇蹟，甚至失守13萬大關；與12年前龍年相比，出生人數銳減七成。國發會日前人口推估報告更示警，少子、高齡現象更顯著，2070年台灣整整少800多萬人，剩不到1500萬人。就業市場首當其衝猶如「海嘯第一排」，學者指出，從職場退休的定義將因此翻轉，1998年至2098年出生者，可能年逾八旬都仍在工作。

國發會日前發布最新「中華民國人口推估（2024年至2070年）」報告指出，台灣步入「超高齡社會」時間點維持於2025年不變，65歲以上人口占比超過20%；未來，長期老化程度再提升，2070年達46.5%，同期間年齡中位數，由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，扶養每一名老年人口，由原3.6名青壯年人口，減少至每一名青壯年人口即需扶養。

台灣人口總數2070年剩不到1500萬

比較各國進入超高齡社會時間，日本在2005年、德國在2007年、法國2018年等。此外，韓國、加拿大也將在明年步入，預估英國在2028年、美國2029年、澳洲2031年、中國2032年、新加坡2037年。

報告指出，我國15至64歲工作年齡人口，占總人口比率於2028年低於三分之二，亦即2028年人口紅利消失。

值得關注的是，報告預估台灣未來總人口持續下降，將由2024年的2340萬人，2049年跌破2000萬人，2070年再大減844萬人，僅剩1497萬人；其中，0至14歲幼年人口減少171萬人、15至64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

退休將成為歷史名詞，80歲繼續工作

政治大學勞工所教授成之約指出，就亞洲國家來看，台灣低迷出生率已是末段班，與韓國不相上下。除了人口結構「生不如死」，整體社會邁向超高齡進程，再到國發會推估2070年台灣人口數大幅減少，似乎已是不可逆轉的趨勢。

隨著勞動市場人口減少與高齡化，以及健康老化的倡議，掀起「退而不休」的討論聲浪，是否翻轉退休的定義，同樣備受關注。成之約表示，最近有不少專欄文章都在探討此事，提及尤其是對已開發國家來說，若在1998年至2098年出生人口，未來可能要工作至80多歲。（延伸閱讀｜滿65歲不用強制退休了？修法後，對勞工影響是什麼？）

他表示，學界也有相關探討，未來的勞動型態，工作一段時間後休息或進修後，再重返勞動市場；過去「求學、工作到退休」的單向固定模式，可能不復存在。

然而，台灣中高齡者勞動參與率，始終低迷，其中65歲以上更不到10%。成之約說，隨著少子化問題嚴峻，加上人口老化，勞動參與率若能愈高愈好最理想；維持勞動參與，不見得代表是賺錢養家，在活躍老化的思惟下，除了打發時間，減緩身體機能退化速度、維繫社會人際互動，都能讓高齡者活得更健康，企業聘雇人力認知也應與時俱進。

規畫移民政策，吸引海外人口長居組家庭

因應人口結構改變，對就業環境造成重大影響，成之約提及，過去在台灣的新住民、新移民多是以婚姻關係來台，其人數也在減少，除了日本等國攬才外，加上原生國經濟發展更進步，已不見得要遠赴海外謀求工作，進而締結婚約深耕台灣，但這塊人力挹注的效益，已不能期望太高。

此外，政府應積極延攬更多人才來台，若僅爭取海外工作人口，停留多半是短期過渡階段，是「救急不救窮」，放眼審慎規畫移民政策，吸引人口常駐有其必要，並考量後續可能攜家帶眷，以充分誘因提升長居意願。

成之約指出，持續提出有效鼓勵生育率的政策，仍是關鍵，只是須時間養成，無法立竿見影。大缺工時代，協助產業導入智慧化的DNA，如自動化、機器人、AI應用等，廣泛運用於勞動市場，多管齊下，盡可能減緩衝擊。

（本文出自2024.11.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）