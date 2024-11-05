避免塞機重演！機場空側模擬分析系統明年移交桃機使用

桃園機場今年3月連續歲修54小時，導致航班起降延誤大亂，影響旅客共5萬7千餘人次，引發民怨。交通部運輸研究所耗資6年1124萬元建置「機場空側模擬分析系統」( Airport Airside Simulation and Analysis System, 簡稱AASAS），明年移交機場公司，未來可預先模擬各種機場歲修、工程影響情況，建立標準作業程序因應。

過去國內各機場進行機場維運興建，均委由國外團隊預先模擬情境，每次專案可達上千萬元，且未必能貼近營運使用需求。交通部運輸研究所2017年起分次與國內財團法人成大研究發展基金會合作研發本土化機場模擬技術，建置本土化的「機場空側模擬分析系統」，可簡化運算、降低成本，預先算出空側瓶頸量，方便機場公司模擬各種情況。

桃園機場今年3月間連續歲修，導致航班嚴重塞機。運研所表示，今年「機場空側模擬分析系統」也在事後模擬當時情形，在關閉一跑道的情形下，出發延滯為平常的72至193倍，過程延滯為平常的16.7至20倍，與實際情形落差不大。

運研所指出，「機場空側模擬分析系統」建置期間，已跟桃園機場公司、民航局討論視覺化的修正，今年10月也在民航局與桃機公司各完成1場軟體教育訓練，未來跑一個專案僅需幾秒鐘到一小時，也可擴大至國內各機場使用，強化機場空側管理及方案評估，並可進一步撙節相關成本及提升機場營運效能。

運研所表示，此軟體功能包括機場空側場面管理、航班管理、專案管理及模擬評估，使用者可自由設定機場場面配置、參數數值、機場起降航班數量、起降間隔，可設定空側運轉情境，包括起飛、降落、滑行等，以及拖機與地停等實務操作；並可因應不同天候及工程變動情境，進行方案評估與擇選。