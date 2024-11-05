腸病毒增1重症 南部早產女嬰併發心肝腦炎住加護

疾管署今天表示，國內腸病毒上週門急診就診逾1.9萬人次，並增1例腸病毒重症，南部未滿1個月早產女嬰併發心肌炎、腦膜炎、肝炎、凝血功能異常重症住加護，已在逐步康復。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報說明，10月27日至11月2日門急診就診計1萬9460人次，較前週上升4.7%；今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例及克沙奇B4型1例，其中5例為未滿1歲幼童。

新增1例重症，疾管署防疫醫師林詠青說明，為南部未滿1個月大女嬰，因早產體重偏低，出生1週後發燒、皮膚有斑點，檢查從腦脊髓液驗出腸病毒感染，且後續出現心跳過速、活動力不佳、心臟酵素與肝指數上升、血小板下降情況，轉新生兒加護病房治療。

林詠青說，女嬰後續確診為克沙奇B4型腸病毒併發心肌炎、肝炎、無菌性腦膜炎與凝血功能異常重症。目前生命徵象穩定，仍在加護病房照顧，但已在逐步康復中。

疫調狀況，林詠青指出，個案出生前2週母親和同住家人都沒有感冒症狀，且出生後持續在醫院接受照顧，沒有返家，沒有社區接觸者，醫院接觸者也沒有腸病毒症狀，感染源仍待釐清，推測是無症狀帶原者感染。

新生兒感染腸病毒，林詠青說明，可能是透過胎盤，也可能在生產過程中或生產後接觸造成，且新生兒感染症狀與幼兒不同，常常是發燒、食慾下降、躁動、皮膚出疹、腹瀉嘔吐症狀，若嚴重可能引發凝血功能異常、心肌炎、肝炎、腦炎、敗血症等重症。

克沙奇B4型，林詠青說，累積從2012年到現在只有3例B4重症，另外2例都是2歲多；較須注意的是，感染克沙奇B型後不太會有手足口病、疱疹性咽峽炎等常見症狀，但較可能引發心肌炎或心包膜炎，提醒家長務必注意。