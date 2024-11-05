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台灣民俗性別敘事影像展 從中看見女性力量

中央社／ 台北5日電

文化部文化資產局與國立公共資訊圖書館合辦「神力．女力．社會力：台灣民俗性別敘事影像展」，今天開展，挑選54幅與性別議題相關的民俗活動影像，讓民眾從中看見女性力量。

根據文資局發布新聞稿，文化部近年積極推動性別平等觀念，期待能逐步消除文化領域中的性別刻板印象、偏見、歧視，於保存祭典與節慶等重要民俗的同時，也因應時代變遷，促進文化、禮俗、儀典及傳統觀念的性別平等。這次展出特別從24項國家重要民俗中挑選影像，藉此呈現近年推動重要民俗性別平權的階段性成果。

新聞稿指出，展覽分為4大展區，「延續」展區討論傳統民俗中男女分工，客觀呈現民俗現場的性別禁制情形；「轉變」展區爬梳傳統民俗隨社會環境變遷，女性也開始有機會投身其中的更多環節，並進入民俗祭儀的核心事務、參與決策過程。

「期許」展區特別聚焦於進入核心事務的女性，且涵蓋大廟、地方、中央的要職，期盼民俗活動走向開放，讓不同性別者都能參與其中；「心得」區搭配國內外民俗與性平議題新聞設置心得牆，讓參展民眾可交流寶貴的觀點。

展覽期間亦搭配專題講座、主題書展等系列活動。專題講座邀請長期深入民俗文化現場的YouTuber「狂人JOJO」，以及研究性平議題學者孫嘉穗、游淑珺等人參與座談；主題書展集結民俗與性平的相關好書。

性別 文化資產 文化部

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