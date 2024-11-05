流線圓法畫風獨具風格 19歲自閉症藝術家謝秉均獲邀赴日參展
19歲藝術家謝秉均是名星星兒，患有自閉症沒有阻擋他對創作的熱情，以擅長流線圓法繪畫出名，畫風獨具風格，作品還被日本九州最負盛名藝術展覽「飫肥DENKEN WEEK」相中，將赴日參展，也是唯一受邀的台灣原生藝術家。
謝秉均年初參加台南市立美術館「藝術是自由的力量」展覽，受到日方策展人高峰由美的賞識，邀請他攜9幅作品至日本飫肥DENKEN WEEK展出，成為此次唯一參展的台灣原生藝術家。
謝秉均是高雄市原生藝術育成中心的特教藝術家，該中心以培育原生藝術人才為主，所謂「原生藝術」也稱非主流藝術，藝術家不受傳統美術教育的影響，以無邊無際想像力表達風格，謝秉均執著於自己獨創的畫風，把原生藝術展現得淋漓盡致。
策展人高峰由美指出，謝秉均以流線圓法繪製創作，畫風前所未見，從他畫的坦克、機器人代表著不可觸碰但絕對權力的象徵，似乎給了他一種安全感，心理意識投射與呈現，令人驚豔。
飫肥DENKEN WEEK今年是第6年舉辦，飫肥是宮崎縣重要古城遺址保存區域，素有小京都美名，「DENKEN」指傳統建築群保存地，該展覽將於宮崎傳統建築舊山本豬平家附屬花園展出，融合傳統建築與現代藝術，極具歷史意義與文化意涵，展出日期11月23日至12月1日止。
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