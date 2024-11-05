進不了COP 29大門 環境部將成立「COP戰情室」

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫舉行，然而至今台灣仍未受邀，環境部長彭啓明今天指出，除了環境部本次會派員前往外，在國內也會舉辦一系列的線上研討會讓民眾參與，也會設立「戰情室」彙整本次大會的資料，作為我國淨零是否被影響的重要參考。

環境部今天表揚113年度環境教育認證績優獲獎人員及單位。環境部長彭啓明受訪指出，環境部本次會派員前往COP 29會場，並透過現場連線方式舉辦一系列研討會，讓國人也能遠距離參與COP 29。另外，環境部也會在COP 29期間成立「戰情室」，也因為COP 29的結果會受到俄烏戰爭和美國總統大選所影響，戰情室每天都會透過環境部職員和智庫等搜集並分析相關資料，做為台灣淨零路徑是否會受影響的參考。

彭啓明說，COP本身就是凝聚知識和共識的平台，並不希望參加COP變成一種宣傳性質的活動，環境部也預計在活動期間中，大概有6天舉辦一系列的線上工作坊。

彭啓明另外談到，上周與各部會討論淨零目標時，當下確實感到有些氣餒，有些部會提到預算與人力不足，以及雙方對一些數字的認知有所落差，但現在確實要加速擬定相關目標，期盼今年底前會有結果出爐，目前由上而下的淨零目標已經很明確，只不過由下而上的進展還要加強，台灣已經進到減碳的深水區，減碳相關技術也需要進一步突破。