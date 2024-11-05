風災後登革熱防治關鍵期 本土病例+1屬於新北中和群聚

康芮颱風過後，豪雨釀災，恐增加登革熱傳播風險。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，颱風後一周為登革熱防治關鍵期，今年入夏後累積81例本土病例，加上東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率增加，雨後積水可能導致病媒蚊孳生，呼籲民眾加強清除積水容器。

疫情中心主任郭宏偉指出，上周新增1例本土登革熱病例，為新北市中和區30多歲男性，10月25日起出現發燒、紅疹、頭痛等症狀，11月1日就醫快篩陽性確診，因個案具中和新店本土登革熱疫情風險區居住、活動史，研判為同一群聚案件。衛生單位已針對個案居住及工作地周圍環境，做病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作。整起群聚將持續監測至11月25日。

中和新店群聚個案累積78例，為第二型登革熱，包括新北市新店區37例、中和區34例、新莊區1例、永和區1例、台北市3例、彰化縣1例及花蓮縣1例，無重症或死亡個案。郭宏偉表示，登革熱第二型病毒，須注意非典型症狀，容易有腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高，籲請民眾提高警覺並加強防範，同時請當地醫療院所提高通報警覺。

今年截至11月4日累計245例本土登革熱確診病例，入夏後累計81例，病例分布新北市73例、台北市3例、高雄市2例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例；另今年累計236例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓33例及泰國28例。

疾管署提醒，時序雖已入秋，只有白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且本周東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率增加，雨後積水可能導致病媒蚊孳生。

請民眾主動落實「巡、倒、清、刷」清除家戶內外孳生源，下雨過後請再次巡視住家周遭環境，清除積水容器，降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。