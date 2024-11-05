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夏秋接連3颱 曾文水庫調節性放水發電近千萬度

中央社／ 台南5日電
康芮颱風來勢洶洶曾文水庫提前放水，水利署南分署人員檢查水庫溢洪道閘門。圖／南分署提供
康芮颱風來勢洶洶曾文水庫提前放水，水利署南分署人員檢查水庫溢洪道閘門。圖／南分署提供

颱風凱米、山陀兒、康芮3個多月來相繼來襲，全台第一大水庫曾文水庫調節性放水逾6億公噸，水利署南區水資源分署估算發電近1000萬度，再轉賣台電額外盈收近新台幣2000萬元。

南區水資源分署今天指出，颱風康芮10月底過境，曾文水庫調節性放水1億35萬公噸，發電量240萬度。另7月底颱風凱米發電444萬度，10月初颱風山陀兒發電288萬度，夏秋3個颱風放水發電總量932萬度；台電則以每度電1.9元收購。

曾文水庫以灌溉為主，供灌嘉南灌區，今年2期稻作灌溉已接近尾聲，預定11月中旬結束。秋冬雜作今天開始供灌。

南區水資源分署今天最新水情資訊顯示，截至下午2時，曾文水庫滿庫，有效蓄水量5億1118萬公噸；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量7473萬公噸，蓄水率95.23%。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量8771萬公噸，蓄水率98.33%。以灌溉為主的白河水庫，有效蓄水量1202萬公噸，蓄水率87.16%。

曾文水庫 水資源 颱風

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