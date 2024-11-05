老公被裁員後變得「愛睡覺」 網驚呼是1疾病前兆

能夠有充足的睡眠對現代人來說是一大享受，但若變成嗜睡恐要當心。日前有位女網友表示，老公今年9月初被裁員，每天都在家睡到快中午，甚至睡到下午，讓她疑惑「是因為半夜寶寶會哭，導致他睡眠不足嗎？實在不懂為什麼老公這麼需要睡眠，還是這是一種病？」對此，多數網友提醒「這是憂鬱症的前兆」。

一名女網友在PTT發文表示，她老公9月初被裁員後，每天都在家裡睡到快中午，有時候下午2-3點還在睡，如果當天不得已要上午8-9點早起，老公就會晚上8-9點特別早睡，隔天一樣睡到快中午或下午。

原PO推測「或許是因為半夜寶寶會哭，導致他睡眠中斷，以至於他想睡很晚」，不過她指出「我也會半夜醒來哄寶寶，寶寶早上6-7點起床，我也是會跟著起床，若有時候想睡晚一點，上午9點就是我的睡眠極限，晚上也是11點至凌晨1點睡覺」，原PO無奈表示「實在不懂老公為什麼這麼需要睡眠，還是這其實是一種病？總覺得老公一直在睡覺」。

對此，許多網友提醒「這感覺是憂鬱症的症狀」、「是憂鬱症，建議就醫詢問」、「明顯是憂鬱症，快去看醫生，憂鬱症真的會一直嗜睡來逃避問題」、「憂鬱症+1，去確認他是否一直處於情緒低落的狀態？嗜睡、疲倦、沒有動力是憂鬱症常見的症狀」、「憂鬱症吧，因為心情不好才想睡覺，睡覺是轉換心情或逃避現實」、「我憂鬱症的時候也是一直想睡覺，什麼事都不想做，請多關心老公吧」。

根據《聯合新聞網》報導，憂鬱症症狀有：情緒低落、想哭、易怒、嗜睡、失眠等，有充足的睡眠時間並多注意自身情緒，能夠預防憂鬱症。