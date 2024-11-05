加強與國際業者合作 觀光署輔導旅行社取得GTS旅行標章

低碳、永續旅遊趨勢正夯，交通部觀光署今年輔導宏祥旅行社、原森旅行社、樂憶國際旅行社等3家旅行業者參與GTS旅色旅行標章認證，今舉辦「永續ING 旅遊來+1」成果發表記者會，首映GTS綠色旅行標章認證輔導紀錄片。觀光署表示，希望藉由標章認證，讓台灣業者能與更多國際業者接軌合作。

觀光署今年輔導3家旅行業者參與GTS旅色旅行標章認證，以「經驗共享、產業共好」的方向，在輔導旅行業者參與GTS永續認證申請的過程中，拍攝輔導紀錄片，希望向全台旅行業者推廣宣傳，今也邀請參與認證的旅行業者代表及輔導顧問台灣永續旅行協會分享，並展示其對永續轉型的成果。

觀光署表示，在推動產業發展同時，希望政府帶頭，民間跟進，打造低碳旅遊生態圈，創造產業綠能經濟與永續經營的獲利模式，透過輔導及鼓勵業者落實永續管理，帶動旅行業者相繼依循觀光署政策，持續朝永續經營方向邁進。

觀光署旅行業組長湯文琦指出，永續跟數位是政策主要目標，台灣永續旅遊推動過程中，走得可能比一些歐美國家還慢，有些國外旅行社可能會要求台灣也要有個與國際接軌的認證，讓他們能選擇作為夥伴，此次就是希望透過這樣的標章，可以與國際業者一起合作。

觀光署指出，此次記者會以低碳為亮點，強調「環保低碳」概念，開場表演邀請到台灣竹樂團演奏《綠動》，以純竹樂器增添綠色氛圍，傳達與大自然和諧共存的生態永續精神，並提供「扌合」綠色餐飲品牌，餐點由公平貿易、有機生產的食材製作，發揮剩食的價值，強調低碳蔬食、零浪費及永續環境的飲食理念。