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長榮航空領先台灣業界 提供全球全年24小時中英文服務

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空提供全球各地客服中心24小時全天候的中、英文客服服務。記者黃仲明／攝影
長榮航空提供全球各地客服中心24小時全天候的中、英文客服服務。記者黃仲明／攝影

長榮航空即日起正式推出全球各地客服中心24小時全天候的中、英文客服服務，是台灣首家提供此創新服務的航空公司。長榮航空表示，透過這項服務，旅客無論身處何地、無論時間早晚，僅需撥打長榮航空當地客服專線，選擇中文或英文服務，就可獲得客服專員的即時協助。

長榮航空指出，為提供旅客與時俱進的服務，2019年便推出AI文字客服機器人，提供超過500項專業知識，包括訂位票務、班機時刻、行李額度、機場資訊等查詢服務。同時，為滿足更多旅客的需求，結合中文的真人文字客服，提供更深入的諮詢服務。為進一步提升服務及旅客便利性，於2022年起透過GENESYS系統，推出「虛擬排隊」功能，若旅客於等待過程中選擇專員回撥服務，即可由系統代替旅客繼續排隊，由專員依原等候順序回撥，減少旅客在客服專線上的等待時間。

長榮航空透露，此次率先推出的24小時全天候中、英文客服，是持續提升旅客服務的重要進程，確保旅客隨時隨地都能獲得即時、專業的協助。未來長榮航空還將擴展其他語系的真人文字客服，為旅客提供多元服務渠道。更多有關全球各地客服中心資訊，可至長榮航空官網查詢。

長榮航空於今年除榮獲SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第8名，並連續9年贏得五星級航空公司肯定，日前也由美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler評選為全球最佳航空公司第九名，長榮航空將持續專注於服務創新，為全球旅客提供無與倫比的旅行體驗。

長榮航空全球各地客服中心即日起推出中、英文24小時全天候客服，提供旅客安心、便利的服務。圖／長榮航空提供
長榮航空全球各地客服中心即日起推出中、英文24小時全天候客服，提供旅客安心、便利的服務。圖／長榮航空提供

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