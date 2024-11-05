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確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

聯合新聞網／ 綜合報導
知名旅遊部落客、機票達人「布萊N」今日（11月5日）在臉書粉絲團爆料，「泰國經濟貿易辦事處代表宣布：對台灣永久免簽」，引起網友熱議。（翻攝自泰國觀光局台北辦事處臉書粉絲團）
知名旅遊部落客、機票達人「布萊N」今日（11月5日）在臉書粉絲團爆料，「泰國經濟貿易辦事處代表宣布：對台灣永久免簽」，引起網友熱議。（翻攝自泰國觀光局台北辦事處臉書粉絲團

（11/5 15:18更新：泰國貿易經濟辦事處新增免簽資訊）

台灣人到泰國遊玩更為方便了！知名旅遊部落客、機票達人「布萊N」今日（11月5日）在臉書粉絲團爆料，「泰國經濟貿易辦事處代表宣布：對台灣永久免簽」，引起網友熱議，泰國貿易經濟辦事處也隨即公開免簽證國家／地區相關資訊，裡頭確定包含台灣。

「布萊N」今日在臉書粉絲團表示，「來自泰觀局的消息，泰國經濟貿易辦事處代表宣布：對台灣永久免簽。」該訊息也有旅行社「豐泰旅遊 / Fong Thai Travel」率先貼出公告，雖然「布萊N」提到「我個人會建議先當小道消息看就好」，不過泰國貿易經濟辦事處網站隨即公開免簽證國家／地區相關訊息，裡頭確定包含台灣。

泰國貿易經濟辦事處也隨即公開免簽證國家／地區相關資訊，裡頭確定包含台灣。（翻攝自泰國貿易經濟辦事處台北官網）
泰國貿易經濟辦事處也隨即公開免簽證國家／地區相關資訊，裡頭確定包含台灣。（翻攝自泰國貿易經濟辦事處台北官網）

泰國貿易經濟辦事處免簽證國家／地區相關圖片提到，免簽證的國家／地區之國民可享以觀光、短期商務活動或緊急工作或臨時工作為目的，以免簽證方式入境泰國，停留時間最長為60天，並可再延一次以不超過30天為限，延長居留期限由泰國移民局決定。

如今若台灣獲泰國永久免簽消，更能吸引不少台人前往泰國旅遊。不少網友表示，「終於又迎來了友善」、「明年四月要去清邁。」、「很棒耶，必須在它隨時會收回前繼續解鎖泰國。」更有人表示，「7月那波就已經把台灣列入免簽60天的國家內了，直到有另行通知結束免簽為止，實質意義上就等於永久免簽了。」

免簽 台灣 永久免簽 泰國 簽證 護照

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