延長退休年齡？ 學者憂：恐變年齡歧視、應推積極福利

許多民眾65歲仍「退而不休」，是否延長法定退休年齡與老人定義，備受討論。國衛院論壇「法定老年級退休年齡之探討」，由台大社會系特聘教授古允文擔任議題召集人，今日發表成果，學者認為以年齡作為是否退休依據，恐是年齡歧視，建議以積極福利鼓勵長者持續貢獻社會。

為討論該議題，國衛院論壇邀集社會學、高齡醫學、高齡心理學、老人福利聯盟、勞動陣線等各界專家舉行多次會議。古允文表示，議題委員原先預計提出延後退休年齡至67歲的政策建言，但論證過程中，在法制面、長者心理層面與社會福利制度方面，均遭遇難處。

高齡化是不可逆的國際趨勢，延後退休在國際間也受到關注，根據歐盟社會調查，歐洲民眾自我認定的合適退休年齡，10年來均往上提升。古允文表示，台灣勞工年齡中位數已達四48歲，意即多數勞工年齡超過40歲，「高齡定義、退休年齡若不改變，缺工潮會愈來愈明顯，連帶影響國家人力資源運用。」

古允文說，若以年齡作為退出勞動市場條件，只要年齡一到，不論工作能力、身體狀況就要求長者退休，已構成年齡歧視，即使將退休年齡延長，仍會面對類似爭議；若基於缺工就要求長者二度就業，因年金破產就要求高齡者少領一點，是傷害高齡者心理的作法，社會不該法高齡者變成問題的解方，「高齡者期待被視為有用的人，幸福與尊重是高齡人生的主體，也是長者重要心理需求。」

國內社會福利制度，仍以65歲作為有無勞動能力的判斷依據，且高齡者一旦收入增加，恐會失去福利資格。古允文說，目前的社會福利觀念，是「給你讓你不做事，就像農業部門給農民獎金，要農民休耕」，這些「讓長者休耕」的觀念與制度應該改變，朝向積極福利方式，例如若民眾二度就業時，給予鼓勵津貼，而非讓其失去福利資格，藉由積極福利的方式，除讓長者繼續自我實現，也能達到健康促進的目標。

此外，古允文說，與會學者也提出，應彈性設定退休年齡，設定65歲為基準，但允許提前或延後3至5年，增加政策彈性與接受度，且應建立長者就業能力評估系統，不再以年齡作為唯一的退休條件，同時設置「部分退休」制度，藉由彈性工時，讓長者可持續貢獻社會，同時不會占據年輕世代職缺，藉以避免世代對立。

針對論壇建議，社家署老人福利組組長李育穎回應，依據「老人福利法」規定，老人定義是65歲以上民眾，政府其他相關法規，也以65歲作為基準。不過，行政院人口政策，關注世界趨勢，參考聯合國等國際組織研究，正在研議是否調整法定老人年齡定義，同時研議延後退休、銀髮族再就業、更新退休人才資料庫等政策，盼能建構友善環境，讓世代共榮。