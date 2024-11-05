遭點名細菌數超標 新光醫院：立刻清消並自主複檢合格

有一名女網友在社群平台「Threads」上發文表示，日前她在北上的高鐵列車上，聽到廣播說「車上有人急需醫療協助」，她親眼見證坐在身旁的阿姨，二話不說拿起包包就往前衝，接著車上至少10人以上也都緊接著衝過去幫忙，有人還邊跑邊大喊「前面的幫忙按開車門！」讓她覺得這些人的舉動很帥、很感人。貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛稱讚：「大家都很有愛，感動！」

2024-11-05 13:48