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遭點名細菌數超標 新光醫院：立刻清消並自主複檢合格
北市環保局稽查醫療機構室內空氣品質，共檢出新光吳火獅紀念醫院、馬偕兒童醫院、三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處細菌數及二氧化碳濃度超標狀況。新光醫院表示，院方收到環保局發函後，已立即清消，並自主找來第三方認證的環境公司複檢，細菌數合格。
新光醫院副院長洪子仁表示，環保局於8月26日至醫院進行年度檢測，並於10月11日發函告知空氣品質不合格，地下3樓生活廣場細菌數超標，限期於11月11日前改善。院方立刻展開清消作業，並於10月21日主動請廠商檢測，細菌數合格後，於25日取得檢測合格報告，並以公文回函台北市政府環保局
洪子仁說，院方已於10月28日行文台北市政府環保局，於一樓張貼不合格告示已經移除，張貼原有空氣品質優良的標示，為避免日後再次發生細菌數超標情形，院方加強監測院內公共區域空氣品質，並要求落實日常清潔消毒作業。
北市環保局表示，本次專案共稽查醫療機構23處及百貨公司36處，百貨公司全數合格，有3處醫療機構的室內空品超標，包括新光吳火獅紀念醫院細菌數達1754 CFU／m3（菌落數/立方公尺），馬偕兒童醫院細菌數達2640 CFU／m3，超過細菌管制標準1500 CFU／m3。
此外，三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處二氧化碳濃度達1187ppm，超過二氧化碳管制標準1000ppm。環保局要求3間醫院限期改善， 若複檢不合格最高可開罰25萬。
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