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老年憂鬱易引發假性失智 醫：「1方式」是最佳預防

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智；家人要多留意長輩的情緒變化或是生活習慣改變等警訊。本報資料照片
與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智；家人要多留意長輩的情緒變化或是生活習慣改變等警訊。本報資料照片

家中長輩上了年紀，經常抱怨身體疼痛、胃口不佳，做什麼事都提不起勁，也變得悲觀、甚至不想活了！小心這是「老年憂鬱」的警訊，如果錯過黃金治療期，可能演變成失智症。振興醫院身心科醫師蔡佳芬表示，不少研究已證實，「當志工」可減少孤獨感，也提高自我價值和自信心。

世界衛生組織估計，有1/4的老年人曾感到社交孤立，而社交孤立對健康的損害不亞於吸煙和肥胖。國健署「111年老人狀況調查」也發現，65歲以上長者經常感覺沒有伴(孤獨)的比率為4.39%，多項研究證實寂寞孤獨對身心健康、生活品質及壽命有嚴重影響，且會成為全球健康問題。

目前英國、美國、日本等國，甚至是世界衛生組織皆成立委員會統籌研議相關對策；其中，2022年11月發表於「老年社會工作期刊」（Journal of Gerontological Social Work）的研究指出，從事志工服務不僅讓人覺得人生有意義，還可以減少孤獨感，特別是每年從事志工服務超過100小時。

該研究由密西根大學社會工作學院學者進行，採用「健康與退休研究」中2006年至2018年的數據，研究對象為5000名在2006年未感到孤獨的60歲以上族群。針對志工服務的參與程度，分為沒有參與、每年參與少於100小時、每年參與超過100小時。調查發現，參與志工服務超過100小時的人，有較強的幸福感，且改善健康狀況、延緩身心退化。

蔡佳芬表示，這項研究強調活動參與的時數，即「量」的重要性，若以運動來比喻，達到一定的運動頻率或強度才能有成效。志願服務活動比其他活動更能紓緩孤獨感，包括增加與人連結的機會，在產生利他的過程中，成就感及價值感更高。另透過與他人互動，「一起」的參與感可消除部分孤獨感，增進心理健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，年長者因周邊事物變少，或退休後與他人互動相對減少，產生孤獨感的機率比其他年齡層高。面對高齡孤獨，不妨多參加鄰近社大或樂齡中心開辦的多元課程，並學習line、fb 等網路社群維繫及擴展社交關係。

葉雅馨提醒，年長者晚期感到孤獨最大的原因，可能來自於另一半離開，特別是結婚多年彼此相處融洽關係緊密。許多長輩在喪偶後變得鬱鬱寡歡，注意力和記憶力也跟著衰退，更需要子女陪伴。老年憂鬱別忌諱就醫，透過專業診斷能回復生活常軌，否則當症狀逐漸惡化，腦部神經也會受到損傷。

董氏基金會最新製作的「一起跳舞」老年憂鬱防治微電影，由金馬影后陸小芬、今年入圍金馬最佳女主角的夏于喬飾演母女，描述喪偶而陷入憂鬱的母親，與設法陪伴關懷的女兒之間的互動，提醒大眾適時就醫，更需要子女的陪伴。

「一起跳舞」老年憂鬱防治微電影

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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