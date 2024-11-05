高鐵車上有癲癇病患…衝出「好多超人」急救！網群紅了眼眶：好有愛

有一名女網友在社群平台「Threads」上發文表示，日前她在北上的高鐵列車上，聽到廣播說「車上有人急需醫療協助」，她親眼見證坐在身旁的阿姨，二話不說拿起包包就往前衝，緊接著車上至少10人以上也都跟著衝過去幫忙，有人還邊跑邊大喊「前面的幫忙按開車門！」，讓她覺得這些人的舉動很帥很感人。貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛稱讚：「大家都很有愛，感動！」

貼文曝光後，有一名網友也發文響應，指出「我之前也有遇到，立刻衝過去（感覺很像超人要出動），發現好多熱心的醫生和護理師，還有一些看起來像小朋友（應該是在實習），他們願意過來，我也覺得超感動」、「好多超人」、「不是每個超人都會穿著披風」。

依據原PO的貼文，有名網友推測表示「如果沒弄錯，是台大醫院總院的醫護去六龜育幼院當志工，今天從高鐵返程的那班列車，剛好遇到需要救護的，很多醫護直衝去救人，甚至其他列車的醫護要跑過來，還因為列車太多人被擋住」、「對沒錯，我有看到一些人穿紫色NTUH的背心，事後那群往前衝的人走回座位時，也有不小心聽到他們是做完義診要回台北，啊鼻子又酸酸的了」。

當時同列車的網友也分享所見，指出「有聽說是癲癇發作，後來緊急停靠新竹，先讓病人下車了」、「我們同班車，真的覺得台灣人很棒」、「看了發文一瞬間起了雞皮疙瘩，台灣永遠不會讓我失望」、「非常感動，光看文字就會感動到泛淚」、「我也覺得好感動喔，眼眶濕濕的，被溫暖到」。

此外，還有不少網友感動回應「醫療人員總是這樣，前一秒在跟同事murmur病人，下一秒該看的還是要看，聽到急救衝得比趕打卡還快」、「台灣還是有不少的好人，因為有這麼多願意挺身而出的人」、「這才是台灣人的熱心與善良」、「每次看到類似的分享文每次都覺得帥」、「超帥欸，感覺很義無反顧的迅速專業」、「這種不顧一切起身前進的畫面，好有英雄漫畫的分鏡感」。