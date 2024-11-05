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獨／台鐵408次新自強號「鬆軔不良」停駛 列車延誤37分鐘
台鐵408次新自強號（EMU3000）今早從樹林發車，開往台東，但早上7時2分列車就出現車輛故障問題，列車延誤約30分鐘，乘客抱怨，不解台鐵列車一早就發生問題，訊息及廣播也令人費解，一下說是408次、一下又改口說是410次，月台兩側列車顯示的車次也不斷更改，場面十分混亂。
台鐵說，今天第408次新自強號，早上6時41分於樹林調車場準點開車，啟動後因第10車（EP3492）鬆軔不良致列車停車，因短時無法排除，因此立刻啟用預備編組替駛後，樹林調車場晚37分鐘開車。
另外，民眾也質疑，EMU3000明明是新車，為何仍不斷傳出車輛故障的問題。台鐵對此表示，EMU3000自2021年12月29日正式加入營運，新車陸續上線，乘客大多給予正面評價，僅反映座椅舒適度及飲料杯架等問題，目前也都陸續改善。
台鐵表示，由於EMU3000陸續上線，新車剛上路時需要多調教，多數問題在調車場就會發現並改善，較少開車後才發生問題，但會盡快調教，讓EMU3000達到最佳運輸效能。
台鐵為汰舊換新及提升運輸效能，採購50列共600輛EMU3000城際列車，預計2021至2024年完成交車。
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