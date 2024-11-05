快訊

超嗨！機票達人曝「泰國對台永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

全美第一張選票開出！川普、賀錦麗3：3平手

蒙特婁國際旅展 觀光署展現台灣魅力

中央社／ 多倫多4日電

台灣觀光署駐紐約辦事處周末在蒙特婁2024年國際旅遊展設置台灣主題展館，推廣台灣觀光。透過充滿台式趣味的互動等活動，台灣展館吸引眾多民眾目光，也在社群媒體引發熱烈迴響。

今年蒙特婁國際旅展自1日至3日舉行，主辦方稱今年有逾3萬人次入場參與盛會。台灣展館以「台灣魅力．驚喜無限（Taiwan- Waves of Wonder）」為主題，結合傳統與現代的設計，串起自然、文化、美食及樂活等多元台灣面向。

台灣觀光署駐紐約辦事處並於旅展首日舉辦業者媒體說明會，以簡報及影片宣傳台灣豐富多元的觀光資源及最新旅遊資訊與優惠活動，逾60位業者、媒體及航空業者參與。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣依山傍海，擁有獨特自然景觀及多元文化，旅行體驗充滿活力，四季皆有特色主題活動及慶典，相信台灣是自然冒險與文化旅遊首選地。

駐蒙特婁台北經濟文化辦事處處長陳珮瑩表示，台灣與加拿大雖距離遙遠，但台灣仍是觀光商務旅遊及學習華語的熱門目的地，歡迎文化與美食愛好者、自行車騎士及登山客或單純想探索新城市的朋友，前往一遊。

今年台灣展館設計了多項饒富台式趣味的互動活動，包括夜市彈珠台遊戲及台北101及大型珍珠奶茶氣球拍照牆、手畫紙傘等等，民眾熱烈參與台灣觀光有獎徵答活動，並將種種體驗分享上傳社群媒體；許多人開心領到珍珠奶茶鑰匙圈、珍珠奶茶別針等台灣特色文創品，為有朝一日的台灣旅遊，種下與眾不同的期待。

珍珠奶茶 社群媒體 觀光署

延伸閱讀

交通部公布台灣觀光100亮點 台南6景點入選

台巴觀光交流合作會議落幕 雙方簽署合作意向書

花蓮旅遊補助方案 加碼

黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

相關新聞

「恐怖漫畫之神」楳圖一雄胃癌過世 醫曝注意三大病因

有著「恐怖漫畫之神」稱號的日本漫畫家楳圖一雄於10月28日因胃癌過世，享壽88歲。楳圖一雄代表作品「漂流教室」在日本深受...

超嗨！機票達人曝「泰國對台永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

台灣人到泰國遊玩更為方便了！知名旅遊部落客、機票達人「布萊N」今日（11月5日）在臉書粉絲團爆料，「泰國經濟貿易辦事處代表宣布：對台灣永久免簽」，引起網友熱議。

高鐵車上有癲癇病患…衝出「好多超人」急救！網群紅了眼眶：好有愛

有一名女網友在社群平台「Threads」上發文表示，日前她在北上的高鐵列車上，聽到廣播說「車上有人急需醫療協助」，她親眼見證坐在身旁的阿姨，二話不說拿起包包就往前衝，接著車上至少10人以上也都緊接著衝過去幫忙，有人還邊跑邊大喊「前面的幫忙按開車門！」讓她覺得這些人的舉動很帥、很感人。貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛稱讚：「大家都很有愛，感動！」

獨／台鐵408次新自強號「鬆軔不良」停駛 列車延誤37分鐘

台鐵408次新自強號（EMU3000）今早從樹林發車，開往台東，但早上7時2分列車就出現車輛故障問題，列車延誤約30分鐘...

老年憂鬱易引發假性失智 醫：「1方式」是最佳預防

家中長輩上了年紀，經常抱怨身體疼痛、胃口不佳，做什麼事都提不起勁，也變得悲觀、甚至不想活了！小心這是「老年憂鬱」的警訊，...

恐誘肺癌 日本進口糙米「無機砷」超標…銷毀逾百萬公斤

糙米是不少人喜愛的主食選項，衛福部食藥署今公布，一批日本進口糙米，重金屬含量超標；印度米和澳洲進口的糙米，則被檢出未准用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。