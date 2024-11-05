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台大醫院與印尼轉診醫院合作10年 將擴大交流領域

中央社／ 雅加達5日專電

台大醫院和印尼國家級轉診中心Dr.Cipto Mangunkusumo醫院合作屆滿10年，雙方已執行多項交流，成果豐碩，今年舉辦慶祝活動，並將合作重點延伸至神經外科領域，擴大合作。

台大醫院國際醫療中心發布新聞稿指出，Dr.CiptoMangunkusumo（RSCM）醫院專責收治來自印尼各地的複雜病例，自2014年與台大醫院建立正式的交流關係，並陸續薦送共78名醫事人員赴台大醫院進行臨床進階培訓。

另外，台大醫院每年也會派遣醫療團隊赴該醫院參訪並舉辦學術研討會，雙方交流密切，如今年RSCM醫院的神經外科醫師自費至台大醫院接受為期8個月訓練，深入了解台大醫院在腦微創手術、腦垂體、顱底複雜性手術與困難性脊椎手術，及術中磁振造影（intraoperative MRI）與導航系統等先進智慧醫療科技，使醫師能更精確地進行複雜的神經外科手術。

新聞稿提及，台大醫院在代訓期間，積極促進兩院神經外科深入的交流，雙方規劃具體合作計畫後，於10月正式簽神經外科領域的交流合作合約，並由由台大醫院派遣深神經外科醫師赴印尼展開。

醫師黃博浩、周聖哲與曾豐毅自10月28日至11月24日間，分梯次前往RSCM醫院，參與個案討論、檢查與手術，並提供連續性的醫療與技術指導。而為促進更深入的專業技術交流，RSCM醫院特別申請臨時行醫許可，讓台大醫院的醫師能於印尼進行手術實作示範（Live Demo），開創兩院交流的新篇章。

台大醫院指出，以往礙於法規限制，印尼代訓醫師在台大醫院主要以觀察為主，無法深入執行操作；而台大醫院醫師在印尼期間也只提供口頭指導，未能實際示範，如此的交流模式成效較為有限。

參與交流的醫師黃博浩表示，手術實作示範是外科教學最直接的方式，此次突破性的做法，跨越以往交流的藩籬，對年輕醫師助益甚大，能讓更多的印尼醫師受惠。

新聞稿指出，RSCM醫院神經外科主任亦為印尼神經外科學院理事長，台大醫院特邀請台灣神經外科醫學會理事長沈烱祺隨團拜訪RSCM，為雙方神經外科建立深度的合作，拓展兩國神經外科發展更多面向的交流，促進未來永續合作。

台大醫院表示，RSCM醫院2025年將再薦送2名神經外科醫師至台大醫院受訓，台大醫院也將分享智慧醫療手術與研究成果，持續擴大神經外科的交流領域。台灣神經外科醫學會也會促進雙方醫療人才的交流與培訓。

台大醫院 微創手術 醫師

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