反覆肚子痛又腹瀉、便祕 10人有1人患腸躁症

只要一緊張就肚子痛、腹瀉，或是常莫名脹氣、便祕，小心是腸胃功能性障礙的「腸躁症」。聯安診所超音波室主任楊建華表示，現代人工作壓力大，反覆腹瀉或便秘，出現排便異常等現象，雖然不會危及性命，卻嚴重影響生活品質。

楊建華分享，一名46歲女性個案，擔任科技業主管，飲食均衡、作息正常，也有規律運動習慣。自述平常就有注意排便狀況，但過去半年內幾乎每2至3天才解便。3個月前開始，因工作繁重，一天腹瀉多次，有時突然感到腹部絞痛，卻又解不出來，身心備感焦慮。

在經過各項抽血檢測以及無痛腸胃鏡檢查後，並無任何異常，楊建華評估個案罹患腸躁症的可能性很高，建議她調適壓力、進行高纖飲食並補充益生菌及腸胃藥，一段時間後，腹瀉及便秘交替的症狀緩解改善。

全球有10%的人口為腸躁症所苦，推估台灣的盛行率為10到20%，每10人有1人患腸躁症。楊建華說，腹瀉，是人體「防禦機制」的一環，能將體內有害物排出體外，但可能也是疾病的警訊。民眾可以觀察排便的頻率、型態，一般來說，排便頻率1天3次或3天1次，型態則為棕色長條狀都可視為正常。

若排便習慣改變，突然增加或減少，要留意是腸道功能失調的跡象。而型態出現軟便、水便或顆粒狀，伴隨著腹脹、腹痛，且過去3個月來這些症狀平均每周超過1次，於排便後症狀緩解，代表罹患腸躁症的機率很高。

楊建華提醒，腸躁症雖然不會惡化為癌症，也不會提高癌症風險，但腸胃敏感症狀、脹氣和腹瀉症狀卻會影響生活品質。這種慢性腸胃道功能失調的問題，可透過低腹敏飲食（Low FODMAP diet）改善，少吃易產氣的豆類、乳製品，少吃刺激性的咖啡、濃茶。另多補充益生菌以及規律運動，都能促進腸胃蠕動及健康。

若是便秘、腹瀉超過3個月，甚至合併血便，就要建議進一步檢查，早一步揪出潰瘍性結腸炎及克隆氏症等自體免疫疾病，或是發炎性大腸炎、大腸癌、胰臟癌等，避免延誤診斷與治療時機。