恐誘肺癌 日本進口糙米「無機砷」超標…銷毀逾百萬公斤

糙米是不少人喜愛的主食選項，衛福部食藥署今公布，一批日本進口糙米，重金屬含量超標；印度米和澳洲進口的糙米，則被檢出未准用於米類產品的農藥「陶斯松」，本次共退運銷毀101萬7214公斤的進口米和糙米，由於農業保護政策，進口米不論從哪個國家輸入，都採100%監視查驗、不會調降。

日系超市「裕毛屋」，從日本進口一批糙米，被檢出重金屬無機砷超標，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，米中無機砷限量不得超過每公斤0.35毫克。食藥署副署長林金富說，裕毛屋企業股份有限公司，從日本長野輸入的糙米，檢出每公斤0.39毫克的重金屬無機砷，製造廠為「有限會社小柳農園」，退運或銷毀14公斤。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師許仁毓指出，砷會透過多種機制發揮其毒性作用，以無機砷慢性中毒而言，每天反覆攝取約每公斤0.04毫克，數周至數月後可導致胃腸道不適和血液學影響，半年至數年後可發生周邊神經病變。慢性接觸較低劑量，每天約每公斤0.01毫克並持續5至15年後，最初會發生皮膚色素沉著，隨後會出現手掌和腳掌角化過度，無機砷是誘發肺癌、膀胱癌和皮膚癌的確定原因，潛伏期可能需要10年或更長時間。

許仁毓表示，含砷的殺蟲劑和除草劑、飼料添加物已經被禁止使用，過去曾大量使用鉻化砷酸銅作為木材防腐劑，也已經被禁止使用，但建屋時使用砷處理的木材，可能尚未被移除；無機砷也存在於天然地質以及礦業粉塵當中，可能沉積於自流井水。建議如要避免無機砷過量攝取，最好還是不要持續食用單一類型食物，要平均攝食，並選擇有經過檢驗合格的產品；至於有機砷化合物，不產生任何已知的毒性作用，存在海洋和淡水動物、可食用海藻中。

同樣違規的糙米，還有利茂興業國際有限公司從澳洲進口，殘留0.02ppm的農藥陶斯松，為未准用在米類的農藥，退運或銷毀100萬公斤，製造廠為RICEGROWERS LIMITED；駱洋股份有限公司從印度輸入的米，也被檢出殘留0.02ppm的農藥陶斯松，退運或銷毀1萬7200公斤，製造廠為L T FOODS LTD.，品牌為DAAWAT，林金富指出，由於農業保護政策，無論從哪個國家進口的米，都採最高強度的「監視查驗」，不會調降。

今天公布的不合格品項分別為美國出口辣椒汁、菠菜、生蠔；中國大陸保鮮盒、砧板5批、筷子、桂花、八角碎、柿果乾；越南大白菜2批、結球萵苣、青花菜；日本蔥、糙米、鮮哈密瓜、鮮奇異果；馬來西亞黑胡椒原粒；澳洲鮮茂谷柑、糙米；印尼魚餅、調味醬；挪威煙燻鱈魚子醬；印度米；義大利白酒醋和菲律賓海膽卵。