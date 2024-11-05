陸籍貨輪「鈺洲啟航」野柳擱淺 航港局：明年打造救難船

中國大陸籍貨輪鈺洲啟航於野柳岸際擱淺，船上有290噸油料，雖目前油料未外漏，但朝野立委質疑航港局應變不足，交通部航港局表示，鈺洲啟航因主機動力不足，加上船長在未有拋錨現象時就棄船，才導致擱淺情況，目前已完成油櫃防堵工作，並在海象許可下進行抽油；另為強化海難應變量能，明年將打造我國首艘大型救難船。

針對鈺洲啟航擱淺野柳岸際，航港局說明，鈺洲啟航在29日康芮颱風海警發布前10多小時出港避風，但卻出現主機動力不足情況，航港局海事中心29日中午發現該船船速異常後，隨即通報國搜中心及海巡署啟動緊急應變機制，調度拖船救援17名船員，但船長在該船尚未有流錨現象時，就在29日晚間9時宣布棄船，才導致擱淺情況。

航港局強調，第一時間就成立應變小組，迄今已召開12次應變會議，會同海保署及新北市環保局等積極應處，目前已完成難船油櫃防堵工作，以及野柳、東澳、龜吼、大武崙及核二廠進水口備便攔油索等防汙設施，每日並持續監控岸際及海面情形。

航港局表示，目前尚無油汙外洩情形，並安排船舶於海象許可下展開抽油，同時同步尋求更大型船舶協助抽油作業，另於海象許可下，持續維持鈺輪周邊攔油索佈設完妥，倘有異常發生將立即處置，以確保生態及環境維護。

對於外界關切鈺洲啟航颱風前出港避風程序，港務公司表示，依商港法第22條規定，商港內的船舶於颱風警報發布後，應自行加強防颱措施或依商港經營事業機構指示移泊或出港，基隆港務分公司也依照上述法令訂有「基隆港颱風期間船舶靠泊作業要點」。

其中，要點的第5點規定，7級暴風圈抵達基隆港6小時前，緊急應變小組綜合中央氣象署資料及引水人辦事處意見研判分析，適時宣布暫停船舶進出港作業。已駛抵港口外海水域或在港繫泊危險品船（含油輪及化學品船）、汽車船、貨櫃船及吃水較深之船舶均應離港避風，不得滯留港內。

港務公司強調，颱風期間，基隆港並非要求所有船舶均需離港，且前項作業要點，是經邀請航港各界與相關單位共同檢討制定，自實施以來，所律定的原則航商業者均表贊同及遵循。

港務公司說，本次鈺洲啟航的貨載量體過大、重心過高，且水線以上的高度達70米，遠超過貨櫃船高度，該輪自知無法在港避風，因此向基隆港務分公司提出出港避風的申請，基隆港務分公司考量其在港避風的困難性，因此28日下午5時5分同意該輪出港避風的申請。

經領港及船代評估，於港口進出港管制前46小時，也就是29日早上7時57分出港，後續將視執行情形持續檢視相關規定有無進一步精進改善空間。

航港局表示，為強化海難應變能量，行政院已在今年9月3日核定「強化離岸風場緊急拖救船舶能量計畫」，後續將以「勞務採購方式」，尋求國內外可對抗8級風、4至6公尺浪高、具1萬匹以上馬力、拖力則可達150噸以上的大型拖救船舶在台灣港口待命。

航港局表示，預計明年下半年完成採購程序，並委由專業廠商維運操作，將可有效提升我國海難船舶拖帶能力，防止擱淺情事發生。