美國TABASCO辣椒汁含致癌農藥 印尼ABC辣醬也爆違規

美國進口的調味醬料，屢在邊境遭檢出致癌農藥環氧乙烷，衛福部食藥署再攔截一批，為MCILHENNY麥克漢尼公司生產的「TABASCO」特辣辣椒汁，退運或銷毀122公斤；印尼輸入的ABC調味醬，則因二氧化硫超標，退運或銷毀1117.56公斤。

食藥署今天一口氣公布30項邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富表示，天工生技股份有限公司從美國輸入的「TABASCO」哈巴尼羅辣椒汁特辣品項，因檢出殘留農藥環氧乙烷，本次退運或銷毀122公斤，製造廠為MCILHENNY麥克漢尼公司。

林金富說，近半年美國報驗輸入333批調味醬料，其中23批不合格，主要為檢出環氧乙烷，食藥署已經從113年8月12日起至114年2月11日止，在邊境針對美國報驗的調味醬採「逐批查驗」，也就是百分之百檢驗農藥，合格後才能輸入，美方在10月初回函改善措施，近期檢出的不合格品項，可能是先前已出港的品項，將持續觀察至11月中旬，如持續有製造廠違規，將採取暫停輸入的管制措施。

環氧乙烷在國際癌症研究機構（IARC）分類上屬於一級致癌物，長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，長期接觸環氧乙烷會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變，短時間暴露在高濃度環氧乙烷，會對肺部產生刺激，還會有頭痛、記憶力減退、麻木、惡心和嘔吐等症狀。

另外，一批由恩睿有限公司從印尼輸入的ABC調味醬，則是二氧化硫超標，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，准用偏亞硫酸氫鈉漂白劑於其他加工食品，用量以二氧化硫殘留量計，限量為每公斤0.03克以下，本批違規產含量達每公斤0.101克，遭退運或銷毀1117.56公斤，業者近半年首次違規，將調整為20%至50％加強抽批。

海鮮類也有違規品項，林金富表示，芸生有限公司從挪威輸入的煙燻鱈魚子醬，檢出每公斤1公克的防腐劑苯甲酸，以及每公斤0.3公克的己二烯酸，因防腐劑總和大於1，退運或銷毀423.28公斤，本批違規品項製造廠為MILLS AS，進口業者近半年首次違規，邊境檢驗強度調整為加強抽批；上銀國際貿易有限公司從美國輸入的生蠔，檢出每公斤4毫克的重金屬鎘，被退運或銷毀20公斤，製造廠為CASCADIA ONE, INC，輸入業者同樣調整為加強抽批。