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糖尿病患罹帶狀疱疹風險翻倍 醫：嚴重恐致失明

中央社／ 台北5日電

秋冬來臨，傳染病蠢蠢欲動，醫師提醒糖尿病患者免疫系統較差，帶狀疱疹風險是一般人的2倍，不僅會出現劇烈疼痛，還有失明風險，甚至增加心血管疾病危機，呼籲接種疫苗預防。

台灣糖尿病人口持續增加，據衛生福利部國民健康署統計，20歲以上民眾糖尿病盛行率為12.8%，平均每10人就有1人得糖尿病，除了注意血糖控制，也要小心流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹等傳染病，可能比起一般人有更高罹病風險。

其中帶狀疱疹就是俗稱的「皮蛇」，是一種由病毒引起的疾病。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅今天透過新聞稿提醒，受慢性高血糖影響，糖尿病患者免疫系統功能較差，容易受到其他病毒、細菌感染，甚至誘發潛伏體內的水痘-帶狀疱疹病毒再活化，引起帶狀疱疹。

歐弘毅引用研究指出，第2型糖尿病患者出現帶狀疱疹的可能性約是一般人的2倍，最常見的是單側、疼痛性及水泡性的皮疹，可能引發疱疹後神經痛等併發症，劇痛纏身，糖尿病患者發生疱疹後神經痛的發生率也比一般人高1.5倍，甚至帶狀疱疹對血糖控制有負面影響。

帶狀疱疹不僅帶來劇痛，歐弘毅說，心血管或腦血管病變的風險也會增加，一旦發生在眼部周圍，即使機率不高，但嚴重時可能導致失明，痊癒後得到的併發症不容小覷，帶狀疱疹後神經痛可能造成無法好好睡覺、時刻感到火燒般疼痛，再加上帶狀疱疹復發率高，必須謹慎預防。

歐弘毅分享臨床觀察發現，許多糖尿病患者在未罹患帶狀疱疹時往往不以為意，直到發病並出現嚴重結痂和劇烈疼痛後，才會前來就診，糖尿病患者應重視日常保健及接種疫苗，建議以流感、COVID-19、肺炎鏈球菌及帶狀疱疹為首要建議施打的疫苗，提升防禦力，避免感染發生。

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